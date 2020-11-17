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即市新聞

17/11/2020 16:31

《本港經濟》最新失業率維持６﹒４％，政府指勞工市場有回穩跡象

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據政府統計處公布，今年８－１０月經季節性調整的失業率為
６﹒４％，與７－９月的數字相同，續創近１６年新高，但比市場預測的６﹒６％低。就業不足
率在該兩段期間亦保持不變，維持於３﹒８％的水平。
　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場情況仍然困難，但該段期間本地疫情維持受控下呈
現進一步穩定的跡象。經季節性調整的失業率維持於６﹒４％，而就業不足率亦保持３﹒８％不
變。總就業人數的按年跌幅輕微收窄至５﹒６％，與上一個期間相比轉為輕微上升０﹒１％。

＊運輸業失業率急升至６﹒２％近１７年新高＊
　
　　他指，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在
８－１０月較７－９月下跌０﹒５個百分點至１１﹒２％。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌
至１４﹒８％。另一方面，運輸業的失業率急升０﹒６個百分點至６﹒２％，為接近１７年來的
高位。其他行業的失業率變動不一。
　　展望未來，羅致光指，雖然整體經濟情況在最近數月見到一些改善，但僱主的招聘意欲應會
依然審慎，尤其是當經濟前景仍受正在變化的疫情所困擾，勞工市場在短期內仍將面對壓力。

＊失業人數減少約２０００＊

　　與今年７－９月比較，在８－１０月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，
其中零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於運輸業。就業不足率方面，
下跌主要見於教育業，而上升主要見於運輸業。
　　總就業人數由７－９月的３６２﹒４８萬人，上升至８－１０月的３６２﹒７７萬人，增加
約２９００人，同期總勞動人口為３８８﹒５５萬人，與７－９月的數字（３８８﹒４６萬人）
大致相若。失業人數（不經季節性調整）減少約２０００人，至２５﹒７８萬人，同期的就業不
足人數亦下跌至１４﹒８萬人，減少約１１００人。（ｃｌ）

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