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17/11/2020 19:17

《再戰明天》美國公布新屋動工，芝加哥儲行總裁埃文斯講話

　　《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日），美國公布１０月新屋動工，芝加哥聯邦儲備
銀行總裁埃文斯講話。

＊芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ｐｍ，澳洲央行總裁洛威在２０２０年澳洲
戰略論壇發表講話。１１：００ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在線上舉辦的第七屆競爭
力峰會上發表講話。
　　６：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹在ＣｉｔｙＵＫ的２０２０年會議上發表講話


＊歐元區公布１０月通脹率，美國公布１０月新屋動工＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，美國整體資本流動和長期資本流動。
７：５０ａｍ，日本公布１０月貿易收支，料貿盈由６８７８億日圓降至３０００。
　　３：００ｐｍ，英國公布１０月消費者物價指數年率料維持於０﹒５％不變；零售物價指數
年率料由１﹒１％升上１﹒２％。５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數，年率料由２﹒５％升
上２﹒９％。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費者物價指數，年率料維持於下滑０﹒３％。
９：３０ｐｍ，加拿大公布１０月消費者物價指數，料由１３６﹒９升上１３７﹒２；年率料由
０﹒５％下滑至０﹒４％。同時，美國公布１０月建築許可，月率料由４﹒７％跌至１﹒５％。
美國１０月新屋動工料由１４１﹒５萬升上１４６萬；月率料由１﹒９％升上３﹒２％。

＊富士高派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：謝瑞麟（００４１７）、香港興業國際（００４８０）和
富士高實業（００９２７）等。（ｈｏ）

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