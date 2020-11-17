《再戰明天》美國公布新屋動工，芝加哥儲行總裁埃文斯講話

《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日），美國公布１０月新屋動工，芝加哥聯邦儲備

銀行總裁埃文斯講話。



＊芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ｐｍ，澳洲央行總裁洛威在２０２０年澳洲

戰略論壇發表講話。１１：００ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在線上舉辦的第七屆競爭

力峰會上發表講話。

６：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹在ＣｉｔｙＵＫ的２０２０年會議上發表講話

。



＊歐元區公布１０月通脹率，美國公布１０月新屋動工＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，美國整體資本流動和長期資本流動。

７：５０ａｍ，日本公布１０月貿易收支，料貿盈由６８７８億日圓降至３０００。

３：００ｐｍ，英國公布１０月消費者物價指數年率料維持於０﹒５％不變；零售物價指數

年率料由１﹒１％升上１﹒２％。５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數，年率料由２﹒５％升

上２﹒９％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費者物價指數，年率料維持於下滑０﹒３％。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１０月消費者物價指數，料由１３６﹒９升上１３７﹒２；年率料由

０﹒５％下滑至０﹒４％。同時，美國公布１０月建築許可，月率料由４﹒７％跌至１﹒５％。

美國１０月新屋動工料由１４１﹒５萬升上１４６萬；月率料由１﹒９％升上３﹒２％。



＊富士高派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：謝瑞麟（００４１７）、香港興業國際（００４８０）和

富士高實業（００９２７）等。（ｈｏ）

