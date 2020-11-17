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即市新聞

17/11/2020 18:36

渣打集團公布新架構多項人事任命，洪丕正掌新合併亞洲區

　　《經濟通通訊社１７日專訊》渣打集團（０２８８８）公布，在新集團架構下個人、私人及
中小企業銀行部（ＣＰＢＢ）以及亞洲、歐洲及美洲地區的架構及人事任命。新安排將於明年１
月１日生效。
　　集團指，個人、私人及中小企業銀行部將會由目前東盟及南亞地區行政總裁徐仲薇帶領，結
合目前的個人銀行、私人銀行及財富管理部門。部門將會由兩個客戶群組及兩個地區組成，
Ｖｉｓｈｕ　Ｒａｍａｃｈａｎｄｒａｎ將負責個人客戶及中小企業銀行部；徐仲薇將負責私人
及優先理財直至作出新人選任命；尚明洋將管理亞洲區個人、私人及中小企業銀行部；
Ｋａｒｉｕｋｉ　Ｎｇａｒｉ將率領非洲、中東及歐洲的個人、私人及中小企業銀行部直至有新
人選任命，他同時兼任肯尼亞及東非行政總裁；黃玲玲就將率領客戶經驗及策略業務應用部。財
富管理將繼續由Ｍａｒｃ　Ｖａｎ　ｄｅ　Ｗａｌｌｅ領導。

＊洪丕正帶領新合併亞洲區，禤惠儀任港澳台市場行政總裁＊

　　新合併的亞洲區方面，就將由現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正帶領，把東盟、南亞、
大中華及北亞地區連合起來。當中，渣打香港區行政總裁禤惠儀被任命為香港、台灣及澳門市場
的行政總裁，而張曉蕾則將出任中國及日本市場的行政總裁。
　　至於歐洲及美洲地區，Ｔｏｒｒｙ　Ｂｅｒｎｔｓｅｎ除了出任集團歐洲及美洲區行政總裁
外，亦同時出任歐洲及英國行政總裁並會調遷英國；Ｓｔｅｖｅ　Ｃｒａｎｗｅｌｌ將繼任為美
洲區行政總裁並向Ｔｏｒｒｙ　Ｂｅｒｎｔｓｅｎ匯報。（ｓｋ）

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