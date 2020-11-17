【香港政情】張曉明：香港在民主自由人權前要加上「愛國」一詞

《經濟通通訊社１７日專訊》港澳辦副主任張曉明透過視像，在《基本法》頒布三十周年法

律高峰論壇致辭時表示，全面貫切一國兩制是香港前景的關鍵。他指「一國」是「兩制」的基礎

，要講香港繁榮穩定，亦要講國家主權安全及發展，尊重香港高度自治權，也要顧及中央全面管

治權。香港的發展，愈來愈離不開內地及得益於內地，要看到祖國好、香港才更好。在崇尚民主

、自由、人權等香港的核心價值之前，應該加上「愛國」一詞。

張曉明認為，特區回歸以來出現的很多問題，是與對一國兩制方針理解和貫徹不全面不準確

有關，尤其是逼迫人大常委會收回８３１決定的非法佔中、修例風波，都是以無底線的行為方式

搞對抗，最終演變成社會動亂，對一國兩制造成嚴重傷害，危害國家安全，令香港社會負上沉重

代價。他說中央、特區政府和各界都要總結教訓，加強對一國兩制方針的全面總結宣介，共同守

護好一國兩制。

他又指，香港過去一段時間的亂象，是由於不全面不準確理解基本法，社會各界要加強宣傳

一國兩制，是時候要撥亂反正及正本清源，當中治港者標準問題的討論就顯得更有必要，中央不

能夠讓內心不認同國家、蓄意與中央對抗，甚至意圖顛覆國家政權者來管治香港，治港者愛國是

天經地義。全國人大常委會作出香港特區立法會議員資格問題的決定，有堅實的法律基礎，亦是

為今後處理此類問題立規明矩。（ｈｙ）

