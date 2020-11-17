《小傳日記》資金輪轉炒復甦，舊經濟股再飆高！

《小傳日記》疫苗又有好消息啦！花旗生物科技公司Ｍｏｄｅｒｎａ宣布，研發出一隻有效

率達９４﹒５巴仙疫苗，仲可以於一般雪櫃保存３０日。消息帶動美股做好，道指創收市新高，

帶動香江魚缸開市都做好，高開１３３點，開市後曾升１４８點，見２６５３０點，創７月７日

以來新高。可惜科指跑輸，Ａ股又腳軟，魚缸高處不勝寒，好快就碌返落來。午後ＡＴＭＸＪ午

後跌幅擴大，拖累大市轉跌，好快就跌穿上午低位，低見２５３４３點。不過係一眾油佬及磚頭

佬力挽狂瀾下，大市彈出又彈入，埋單報２６４１５，升３３點或升唔夠半巴仙，主板成交

１４３５﹒７０億銀國貨佬報１０５５０，跌２８點或跌近半巴仙。恆科指跑輸，跌１４２點或

近２巴仙，收報７９３３點，八千大關得而復失。

藍戰士方面，傳統股再發威！大象（００００５））走高逾１巴仙，報３９﹒２５銀；

ＡＩＡ（０１２９９）跳起２巴仙，報８９﹒２銀；建行（００９３９）揚近２巴仙，報６銀；

平保（０２３１８）揚逾１巴仙，報８７﹒９元；生發發（００３８８）軟唔夠半巴仙，報

３７３元。有禁令在身嘅中移動（００９４１）繼續碌落去９，唔見近２巴仙，報４７﹒４銀。

Ａ場潛水，上證綜指報３３３９，跌７點或跌唔夠半巴仙；深證成指低開低走，收報

１３７３２，跌１１８點或跌近１巴仙。兩市成交升至８５３５億銀人仔。



＊京東業績好股價仍跌倒，炒經濟復甦磚頭佬風騷＊



疫苗一有利好消息，資金又再沽出新經濟股換馬，相關股份受壓。京東（０９６１８）其實

份業績幾好，不過上季經營利潤跌一成二，加上績前炒過龍，放完榜都要回一回，插低逾７巴仙

，報３４１﹒８銀。ＱＱ（００７００）走低近３巴仙，報５８１﹒５銀；美團（０３６９０）

即將成藍籌新貴，之不過ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ要到下個月４號，基金唔急住入貨，今日都跟

大隊回吐，一度失守３００關，收市碌低近半成，報３０３銀。華為落實出售榮耀手機，由於個

價唔算靚，拖累低小米（０１８１０）估值，小米跌低逾４巴仙，報２４﹒１銀。阿里

（０９９８８）就唔使多講，今日繼續吽吽豆豆咁，滑低近２巴仙，報２４９﹒８銀。

而憧憬疫苗有效加速經濟復甦，本地磚頭佬齊齊彈起。超人兩父子又再增持長實股權，長和

（００００１）曾飆近半成，見５７﹒８銀逾半年高，收市仍跳高逾半成，報５８元；長實集團

（０１１１３）飛起逾３巴仙，報４２﹒９５元。太古Ａ（０００１９）同太古Ｂ

（０００８７）分拆風電站業務於挪威上市，齊齊彈近４巴仙，分別報４４﹒２銀同７﹒５５銀

。太古地產（０１９７２）跳逾２巴仙，報２４﹒２５銀。信置（０００８３）升２﹒９７％，

報１０﹒０４元；領展（００８２３）揚逾３巴仙，報７１﹒６５銀。



＊大行齊唱好鐵鳥再飛高，嚟緊大把單航運佬最盞＊



大摩瑞銀一齊吹奏神州鐵鳥，瑞銀話神州客流量已經回復至２０１９年水平，預計農曆新年

嘅時候旅客數量同機票價格都會大幅回升；大摩上調鐵鳥嘅盈利預測，將東航、國航同南航他屐

分別升至４﹒１９、７﹒１１、同５﹒３３銀，齊齊升到增持評級。成班鐵鳥一飛衝天，國泰

（００２９３）彈逾７巴仙，報６﹒８７銀；東航（００６７０）走上近２巴仙，報３﹒６銀；

南航（０１０５５）跳起逾３巴仙，報４﹒８７銀；國航（００７５３）踢高逾４巴仙，報

６﹒２９元銀。

孖屐繼續炒《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），不過ＲＣＥＰ有成１５個成員國

，新增咗神州、櫻花等重要國家之間嘅自貿關係，成員國依家嘅貿易總額已經佔全球嘅三成，仲

未計未來區內貿易嘅增長，貨運需求有憧憬，航運佬大力走上！中遠海發（０２８６６）彈近９

巴仙，報１﹒２３銀；東方海外（００３１６）飛起逾９巴仙，報５２元銀；中遠海控

（０１９１９）跳高逾７巴仙，報６﹒７９銀；招商局港口（００１４４）踢高近３巴仙，報

１０﹒２８銀；中遠海能（０１１３８）走高近２巴仙，報３﹒３３銀。



＊油組延增產油佬向上剷，中金大力撐內銀往上行＊



疫苗消息咁樂觀，油價喺周一收升逾２巴仙。１月布油期貨收漲逾２巴仙至每桶４３﹒８２

美金，而且油組同ＯＰＥＣ＋計劃將１月增產計劃推遲推遲三至六個月，油價短期內都唔會跌得

去邊，三桶油抽升！中石油（００８５７）跳高近５巴仙，報２﹒５３銀；中海油

（００８８３）踢起逾２巴仙，報８﹒８６銀；中石化（００３８６）走上近１巴仙，報

３﹒６１銀；中海油服（０２８８３）最威彈逾８巴仙，報６﹒０３銀；Ｆ三星原油期

（０３１７５）走高近１巴仙，報２﹒７６２銀。

近期神州有部分錢莊涉及信用違約事件，搞到孖屐都冇曬信心，不過中金就話缸友們高估咗

單野嘅影響，估計銀行零售同信用卡不良率已經見頂，出年嘅淨息差會有改善，仲話Ａ場同香江

內銀佬都有成六成嘅上升空間，內銀佬齊齊彈起！郵儲行（０１６５８）彈近３巴仙，報

４﹒２１銀；招商（０３９６８）跳近２巴仙，報４９﹒３銀；建行（００９３９）踢近２巴仙

，報６元銀；農行（０１２８８）走高逾１巴仙，報２﹒８８銀；工行（０１３９８）走上逾１

巴仙，報４﹒６８銀，請請！



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