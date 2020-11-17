《匯海澤言－葉澤恆》央行推寬鬆措施緩美元跌勢，英歐貿談存分歧

《匯海澤言》疫情再度於歐美大規模爆發，美國近期每日新增的確診個案超過十萬人，而總

感染人數已經累計超過一千萬人。美國疫情再度嚴重，但國會參眾兩院分別由共和黨及民主黨控

制，總統特朗普又未真正宣布落敗，令國會短期能夠推出刺激財政政策的機會不大。由於預料美

國第四季經濟復甦的動力轉弱，故刺激美國經濟的責任相信又落在聯儲局的身上。聯儲局副主席

克拉里達表示，局方將盡可能使用任何方法，不只是聯邦基金利率及前瞻指引，亦包括大規模購

買資產計劃。從他的講話，似乎暗示局方可能在１２月考慮調整購買資產計劃。當中，估計增加

購買中長線債券，以壓低息率去刺激經濟，但同時可能減少購買短期債券。



＊其他央行再推出或考慮加碼寬鬆，令美元企穩＊



但與此同時，澳洲央行及英倫銀行近期先後加碼寬鬆貨幣政策，而歐洲央行頗多委員近期亦

發表言論，指央行將在１２月考慮推出更多寬鬆貨幣措施。紐西蘭貿易部長今早亦表示，紐元持

續強勢影響當地貿易。雖然紐西蘭央行近期未提及對紐元的關注，但貿易部長的言論，會否刺激

央行再度關注，將會成為重點。因此，在多國央行的措施下，反而成為美元近期企穩的因素，但

預料這個因素未必會持續很長時間。預料美匯指數短期在９２至９３﹒３之間上落。



＊英國與歐盟脫歐談判仍存分歧，英國最終讓步機會較大＊



英國與歐盟再召開新一輪的脫歐貿易談判，預料會到本周三，因為之後歐盟會舉行峰會。雙

方在三大議題上，包括捕魚、公平競爭及爭議解決機制，仍存在相當大的分歧。歐盟批評英國，

希望在脫歐過渡期後繼續享受歐盟成員國的優惠待遇，但拒絕遵循歐盟貿易準則，憂慮英國政府

會透過資助企業，從而削弱歐盟的競爭力。至於英國方面，就指歐盟必須認清英國作為獨立主權

國的現實，才有機會促使雙方達成貿易協議，並重申英國在這方面絕不讓步。

其實，雙方目前存在相當大的不信任問題。要達成任何協議，互信是一個重要基礎。沒有互

信，其實什麼都談不到。因此，投資者目前抱一個不太樂觀的角度去看，是可以理解的。愛爾蘭

外長科文尼昨日表示，英國在捕魚權上希望與挪威一樣，每年就捕魚配額進行談判。惟歐盟沿岸

國家的魚民就認為，這樣處理是不公平的。這是反映歐盟的魚民，憂慮英國之後每年給予的捕魚

配額可能持續減少，影響他們的生計。

但科文尼亦表示，英國希望進入歐盟的能源市場，而價值較漁業更大。英國亦希望在多個領

域，例如航空、公路運輸等方面獲得便利。他的言論亦間接把英國的底牌揭開，暗示如果英國放

棄有關領域，損失可能較維持捕魚權的利益更多。

最後，他警告由於目前餘下的時間無多，即使能夠達成協議，亦可能已經太遲，因為歐盟未

必有足夠時間審議。他的言論反映，歐盟基本上不會再作任何改變，而要改變的是英國，亦即英

國需要盡快作出讓步，否則即使之後能夠達成協議，亦未必有用。談判似乎已經非常接近尾聲，

英國怎樣抉擇，只有約翰遜及他的內閣成員才知道。預料英鎊兌美元短期在１﹒３１至１﹒３３

之間上落。至於歐元兌英鎊方面，如果升穿０﹒９０３０左右，或意味雙方未能達成協議，或又

者英國在多方面作出讓步。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

