《宏觀銓局－馬桂銓》稍作總結

《宏觀銓局》本文截稿前，包括美聯社、路透社、彭博社和英國廣播公司等多間傳媒已經宣

布民主黨前副總統拜登當選為美國下任總統。然而，現任總統特朗普尚未承認競選連任落敗，並

多次聲明會訴諸法律。與此同時，多個新聞機構預計共和黨會繼續在參議院佔據優勢，而民主黨

則仍然是眾議院的大多數，所謂的「藍潮」並沒有出現。但是，美國股市反應積極。從選舉日

（１１月３日）到１１月６日，標準普爾５００指數上升了６％，而芝加哥期權交易所的「恐慌

指數」ＶＩＸ則下跌了３３﹒０５％。作為投資者情緒指標的美國１０年期公債孳息率，亦升穿

０﹒８％。１１月４日當日，選舉結果較預期接近，孳息率曾跌穿０﹒８％水平。

坊間在選舉之前一直擔心，一旦拜登勝選成為美國總統，而參議院則由共和黨掌控，而在多

個州份結果接近有機會引發司法程序時，市場不確定性將躍升。然而，情況並沒有嚇怕投資者。

他們相信共和黨為大多數的參議院會設法阻止加稅和規管擴大等政策，並能抵消近期重大刺激措

施減少的可能性，反而更積極入市。市場傾向認為在缺乏刺激財政政策下，聯儲局會出手，增加

流動資金交易。

美國大選結束，投資者可以專注第三季企業盈利表現。我們已進入公布成績表的尾段，以市

值計算，標普５００指數內近８７％的企業已經公布了業績，盈利表現似乎繼續積弱，按年減少

８％，但仍可遠超預期。相比之下，截至１０月１日，投資者預計第三季度盈利按年下跌２１％

。因此，近日市場反彈，固然因為選舉結束了，但企業業績改善亦是重要因素。

最近美國的宏觀數據反映經濟美國繼續從疫情的衝擊中復甦，但前景仍然未明。即使就業情

況遠不及疫情前的水平，但勞動數據顯示十月就業市場表現持續強勁。家庭就業數據情況也大幅

改善，當月合共增加了２２０萬個職位，令失業率出乎意料地急跌至６﹒９％。不過，就業前景

或會逐漸黯淡。１０月份非農業職位增加了６３﹒８萬個，比９月的６７﹒２萬個為少。北半球

步入冬季，新感染個案持續增加，住院和死亡率雖仍低於高峰期，但增長趨勢再現。儘管美國大

多數城市尚未如歐洲地區般再次推出減少人口流動的措施，但情況惡化的話，大有可能執行。

資產配置方面，筆者取態不變，繼續選擇包括投資級和非投資級別的企業債券，還有包含不

同資產類別，備有債券和股票的投資組合。雖然美國總統大選的不明朗因素大致消除，但以目前

疫情，加上國會內共和黨和民主黨勢均力敵，令聯邦政府實施大規模刺激經濟方案機會大減，拖

慢美國復甦進度，需要留意。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

