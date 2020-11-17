科技股走弱，港股全日升３３點報２６４１５，科指跌１４２點

《經濟通通訊社１７日專訊》美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ宣布旗下疫苗有效率高達９４﹒５％

，消息刺激美股高開高收，帶動亞洲股市今早表現造好，港股今早同樣暢旺，油股受油價攀升而

高走，「三桶油」見有資金追捧，惟港股高開後後勁不繼，其中科技股急挫，小米

（０１８１０）、阿里（０９９８８）等相關股份拖累大市氣氛，最終大市收報２６４１５，升

３３點或升０﹒１３％，主板成交１４３５﹒７０億元。國企指數報１０５５０，跌２８點或跌

０﹒２７％。恆生科技指數報７９３３，跌１４２點或跌１﹒７７％。

內地股市走弱，上證綜指報３３３９，跌７點或跌０﹒２１％；深證成指報１３７３２，跌

１１８點或跌０﹒８５％；市場交投活躍，兩市成交合計升至８５３５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒１６％，報３９﹒２５元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅５﹒３７％。港交所（００３８８）跌０﹒２７％，報３７３元；騰訊

（００７００）跌２﹒６％，報５８１﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

３﹒４１％。中移動（００９４１）跌１﹒５６％，報４７﹒４元，以現價計，該股暫連跌４日

，累計跌幅１２﹒１４％。友邦保險（０１２９９）升２％，報８９﹒２元，以現價計，該股暫

連升３日，累計升幅６﹒５７％。



＊油價造好推動油股發展，地產股略現鑊氣＊



疫苗消息推動環球股市造好，市場預期油需求將會改善，而有傳油組及盟國上月減產協議執

行率由１０１％下滑至９６％，但油股依然造好，「三桶油」受捧，中石化（００３８６）升

０﹒８４％，報３﹒６１元；中石油（００８５７）升４﹒５５％，報２﹒５３元；中海油

（００８８３）升２﹒０７％，報８﹒８６元；中海油服（０２８８３）升８﹒４５％，報

６﹒０３元；中石化冠德（００９３４）升２﹒０８％，報２﹒９４元。

車股今日普遍下挫，有指華晨中國（０１１１４）母企華晨汽車集團陷入債務危機，今日股

價跌１﹒４３％，報６﹒９元；比亞迪（０１２１１）跌５﹒２８％，報１７０﹒３元；雅迪控

股（０１５８５）跌１﹒５％，報１０﹒５４元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒１２％，報

８﹒１３元；永達汽車（０３６６９）跌０﹒３６％，報１０﹒９６元。

本港疫情依然維持低感染人數，本港地產股略現鑊氣，新鴻基地產（０００１６）升

２﹒２１％，報１０６﹒４元；新世界（０００１７）升２﹒１４％，報４０﹒５元；恆隆地產

（００１０１）升１﹒２３％，報２０﹒６５元；長實集團（０１１１３）升３﹒１２％，報

４２﹒９５元；太古地產（０１９７２）升２﹒１１％，報２４﹒２５元。



＊美團曾穿３００大關，中金唱好內銀刺激板塊＊



美團（０３６９０）今日股價走弱，股價曾失守３００元大關，收跌４﹒８４％，報３０３

元；京東集團（０９６１８）績後繼續捱沽，跌７﹒１２％，報３４１﹒８元；金蝶國際

（００２６８）跌４﹒７８％，報２５﹒９元；小米集團（０１８１０）跌４﹒３７％，報

２４﹒１元；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒４２％，報３５﹒３５元。

中金公司發表研究報告指，近期部分信用違約事件發生，對內地銀行的影響被高估，預期內

地銀行的Ａ股和Ｈ股都有逾６０％的上升幅度。內銀板塊今日撐起大市氣氛，建行

（００９３９）升１﹒５２％，報６元；工行（０１３９８）升１﹒０８％，報４﹒６８元；中

行（０３９８８）升１﹒４７％，報２﹒７６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１﹒８５％。招商銀行（０３９６８）升１﹒９６％，報４９﹒３元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅３﹒１４％。交行（０３３２８）升０﹒４８％，報４﹒２２元。

食品股今日普遍下挫，惟農夫山泉（０９６３３）受北水追捧，今日曾破頂並推動市值突破

５０００億元，今日收升７﹒２８％，報４４﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１８﹒６６％。百威亞太（０１８７６）跌３﹒０６％，報２５﹒３５元；華潤啤酒

（００２９１）跌２﹒６１％，報５４元；蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒５３％，報

４０﹒４５元；頤海國際（０１５７９）跌１﹒９５％，報９３﹒１元。（ｕｌ）

