《鍾之日記》新經濟下行累港股，債務陰霾籠罩Ａ場

《鍾之日記》１１月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



近日內地債市爆雷驚嚇不斷，永城煤電、清華紫光、華晨汽車、天齊鋰業、永泰能源等多家

具國資背景的企業出現債務違約，市場甚至質疑國企故意逃廢債。據外電報道，國務院已做出指

示，要求相關部門評估信用市場的風險情況，防止出現溢出效應或者出現跨市場或系統性金融風

險。發改委新聞發言人孟瑋今日在發布會上稱，應對債務風險及違約處置將重點在三個方面加大

工作力度，要密切關注相關債券的付息兌付工作。

中國社會科學院金融研究所所長張曉晶在國新辦吹風會上稱，今年中國槓桿率上升得非常快

，前三季度已經上升２７﹒７個百分點達到２７０﹒１％，也即是說債務是ＧＤＰ的２﹒７倍，

今年全年估算下槓桿率增幅大概在３０個百分點左右。摩根大通發表報告指，預計中國國企的債

券或貸款違約現象將增加，更指出近期有國企在違約前將資產從負債表中轉出，加大對企業治理

的擔憂。



＊Ａ場升不起，恆指逾８個月高＊



新冠疫苗研發再傳好消息，刺激隔晚美股刷新紀錄高位，外圍向好，不過債務陰霾籠罩之下

的Ａ股市場今日沒跟進昨日（１６日）升勢，滬綜指窄幅上落，全日收跌０﹒２１％，報

３３３９﹒９點。疫苗、晶片等板塊急瀉，拖累創業板指瀉２％。兩市全日成交８５３５億元人

民幣，按日增長６﹒５％。受困債務風險，紫光系下跌，紫光學大（深：０００５２６）挫

４﹒７％，紫光國微（深：００２０４９）跌１％。近日被傳債務情況堪憂的蘇寧集團，雖稱有

關傳言不實，是詆毀公司聲譽，但蘇寧的部分債券價格跌至歷史新低。旗下公司蘇寧易購

（深：００２０２４）全日跌１﹒５％。

香江魚缸今早造好高開１３３點，惟科技股急挫，拖累大市氣氛，恆指收報２６４１５，升

３３點或０﹒１３％，再創逾八個月收市高位。主板成交１４３５﹒７０億元。最佳表現藍籌為

長和（００００１）升５﹒２％，最差藍籌為小米（０１８１０）跌４﹒４％。



＊榮耀轉世國資加持，勁敵復活小米見愁＊



華為終於落實出售旗下榮耀品牌，３０多家代理經銷商聯合接盤自救，完成交割後的榮耀，

華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。華為今早發聲明指，在產業技術要素不可持續

獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為決定整

體出售榮耀業務資產。

收購方為深圳市智信新信息技術有限公司，由逾３０家榮耀代理商、經銷商聯合發起，被形

容是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。但根據工商數據顯示，智信新信息由深圳市智慧城市

科技發展集團持有９８﹒６％股權，實控人為深圳市政府國資委，簡單而言榮耀出售完成後，將

成為深圳國企，而之前所傳出的潛在買家ＴＣＬ科技（深：０００１００）及神州數碼

（深：００００３４），只不過是煙霧彈。

據騰訊新聞《一線》獲悉報道，多位華為的現職及前高層將轉任新榮耀的管理層，其中，華

為消費者業務首席運營官萬飆將出任新榮耀的董事長。

最令人關注的是，榮耀剝離華為後能否重新生產手機？根據美國當局實施的禁令，華為不再

持有新榮耀公司的任何股份，新榮耀理應可向高通、三星等購買晶片，但是榮耀和中國政府的關

係明面上看更為密切，美國會否直接把榮耀列入實體清單，仍然有待觀望。

榮耀是華為旗下低端手機品牌，與小米手機構成競爭關係，此前天風證券分析師郭明錤曾明

言，若華為分拆及出售榮耀手機業務，對小米的衝擊也是最大的。小米集團全日價跌４﹒４％，

報２４﹒１元。



＊京東績優卻散水，新經濟股同捱沽＊



京東（０９６１８）昨晚公布季績，第三季純利７５﹒６億元人民幣，按年勁升１１﹒３倍

，每股盈利０﹒２１元人幣。非公認會計準則下淨利潤則增加８０﹒１％至５６億元人幣。收入

１７４２億元人幣，按年升約２９﹒２％。京東集團首席財務官許冉表示，各個業務線收入增長

強勁，推動盈利水平創歷史新高。

京東績後普遍獲大行唱好。野村給予京東暫時最牛的目標價４２４元，維持「買入」評級。

該行認為京東上季度業績強勁，但昨晚美股時段被拋售，可能是由於其普通商品銷售由第三季的

４５％增幅放緩至按年升３５％。而電子產品銷售優於該行預期，主要由於疫情改善，不過有報

道指某些冷凍食品的包裝上發現病毒，令冷凍食品的銷售下降。該行認為，這種放緩與基本面無

關，並且可能是暫時的。

京東績優，但隔晚美股率先捱沽，收挫逾７％。而港股亦跟隨外圍散水，裂口低開近８％，

但在各大行唱好下，京東股價其後企穩３４０元以上，收報３４１﹒８元，全日挫７﹒１％。

其他新經濟股亦普遍散水，美團（０３６９０）３００元關今日失而復得，收報３０３元，

挫４﹒８％；騰訊（００７００）亦軟２﹒６％。

中證監副主席方星海今日在一個論壇上提及螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）

暫緩上市一事，稱螞蟻上市是不是有時間表，取決於政府如何重組監管框架，特別是對於科技概

念股，關注公司如何應對監管環境。阿里（０９９８８）今收跌１﹒７％。



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