【華為動向】華為出售榮耀品牌，３０多家代理經銷商聯合接盤自救

《經濟通通訊社１７日專訊》華為終於落實出售旗下榮耀品牌，３０多家代理經銷商聯合接

盤自救，完成交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。

華為今早發聲明指，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，

為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新

信息技術有限公司。

聲明指，本次收購由逾３０家榮耀代理商、經銷商聯合發起，形容是榮耀相關產業鏈發起的

一場自救行為。



＊代理經銷商：最大化地保障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工利益＊



參與收購榮耀的代理商、經銷商，今日亦在《深圳特區報》發布聯合聲明，指由它們共同投

資設立的新公司，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，

完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。

聲明亦指，此次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，認為能最大化地保

障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是一次產業互補，全體股東將全力支持新

榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、渠道、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競

爭中。

是次買方包括深高速（００５４８）（滬：６００５４８）、蘇寧易購

（深：００２０２４）、天音通信（深：０００８２９）、深圳能源（深：０００２７）等。（

ａｃ）

