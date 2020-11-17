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17/11/2020 09:25

《股林淘金－林家亨》Ｔｅｓｌａ入標普，比亞迪（１２１１）行運

　　《股林淘金》美國昨天（１６日）公布的紐約州製造業數據比市場預期差，但
Ｍｏｄｅｒｎａ公布它們研發的新冠肺炎疫苗有效成功率達９４％，比之前輝端葯廠宣布的
９０％更佳，而且不需儲藏在負７０度低溫，物流運送更方便。在消息剌激下，美三大指數上升
，道指以接近全日高位收市，報升４７０點，納指上升９４點，收市之後，標普５００指數宣布
納入電動車Ｔｅｓｌａ為成分股，在延長交易時段Ｔｅｓｌａ被資金追捧，股價升１３﹒２％。
　　預計今日（１７日）港股跟隨美股造好，恆指或會挑戰２６５００點。比亞迪
（０１２１１）若升超過１８５元以上不宜高追。京東（０９６１８）若跌幅少於２５元，應沽
售。阿里巴巴（０９９８８）若有升幅亦宜沽售。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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