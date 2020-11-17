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即市新聞

17/11/2020 13:51

【債務風險】標普：中國企業信用質量兩極化局面將持續至明年

　　《經濟通通訊社１７日專訊》標普全球評級昨日（１６日）發表的報告稱，許多投資者認為
新冠疫情對中國企業產生大幅度震盪，衝擊了企業的信用指標並擠壓其流動資金。而事實更為微
妙，中國企業的正面和負面評級行動實際上正趨於平衡。在中性的表面下，信用質量出現兩極分
化，輸贏顯現，國內信用狀況兩極分化的局面持續至２０２１年。
　　標普全球評級中國企業信用研究首席分析師張積豪表示，全球新冠疫情反復爆發，加劇了人
們對於嚴重需求萎縮和廣泛企業困境的擔憂，這是一個極端。而另一個極端是，中國的大規模刺
激措施和更快復蘇，促使人們預期流動資金的上升將提振企業，使疫情影響有限。上述觀點使市
場情緒忽高忽低，而投資者有時忽視了企業面對疫情的應對能力。一些企業從多輪刺激措施中獲
益，而其他企業失去了市場份額，或未能應對快速變化的環境。

＊較好應對疫情的發行人包括中旅集團＊

　　報告提及，較好應對疫情的投資級發行人包括中國旅遊集團有限公司。今年９月，標普將該
集團的展望從負面調整至穩定，源於認為其業務復蘇快於此前預測。這反映該公司已將重點迅速
轉移至線上銷售，並迅速削減租金和機場特許經營權的成本。
　　而在兩極分化的另一端，是受疫情打擊較大行業內的發行人。例如，１０月標普將錦江國際
（集團）有限公司的評級下調至「ＢＢＢ－」，９月將３６１度國際有限公司的評級下調至
「Ｂ－」。前者屬於旅遊業，後者為實體零售業。疫情對這兩大行業的衝擊很大。即使在充分刺
激措施的幫助下，企業在其市場內仍有可能經歷長期的下滑。
　　中國對於疫情的應對在行業層面也已出現分化。政府的刺激幫助了一部分行業。例如，該機
構預測至２０２２年中國將是全球唯一的銷量恢復至２０１９年規模的汽車市場。在資本品行業
，自２０２０年３月主要機械和卡車的銷售同比增長逾５０％，因此明年的前景將適度調整。（
ｗｌ）

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