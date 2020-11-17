《匯市縱橫－蕭啟洪》疫苗九成有效，確診卻續升，疫情來年搞定？

《匯市縱橫》美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司的疫苗（下稱輝瑞疫苗）測試達到九成有效

的消息為市場注入了無比動力，道指較消息前共上升接近１５００點（或＋９﹒５％）。儘管全

球的新冠疫情進入了另一波的衝擊，歐洲多國重新封城，美國更迎來第九周的確診個案上升，直

至截稿時已出現第二天超１５萬人單日確診驚人紀錄，令美國確診累計突破１１００萬，遙遙領

先第二的印度超過２百萬。無論計算單日確診或累計確診宗數，美國再次成為世界一哥！全球總

確診宗數亦達到５４００萬，病死人數達到１３０萬，或病死率約２﹒４％。當中，美國的累計

病死人數超２５萬，病死率約為２﹒３％，與全球死亡率相約。筆者聽完疫苗消息再看全球確診

數據不禁對新冠疫情２０２１年的走向迷惘了！



我們先從疫苗說起。根據紐約時報（Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｔｉｍｅｓ）統計，現有

７３只疫苗在不同階段的實驗中。疫苗測試主要分５個階段，第一階段疫苗在少數的人身上測試

，主要看看免疫系統有沒有反應。第二階段測試將涉及更多的測試者（通常上百）並分組（長者

、兒童等）進行，當中除了看免疫系統反應外，更要看疫苗的安全性。通過了以上兩個階段後進

入較大規模的第三階段測試。此階段將測試千人以上（輝瑞測試了四萬多人）。這階段測試疫苗

的有效性，美國ＦＤＡ一般要求疫苗能達到５０％或以上的有效性才批准進入有限度的應用的第

四階段。輝瑞的疫苗便在這階段成功達到九成有效。現時在第四階段的疫苗有六只。當中俄羅斯

有兩只，中國有４只。在通過相當的使用後，達到理想效果後有關監管便會批准作全面的使用。



輝瑞疫苗雖然達到了九成的有效性，且他們表示目前疫苗仍沒有出現安全性的問題，但還是

看到了若干的副作用。究竟疫苗能在實驗者身上防止新冠病毒入侵之餘，能否防止新冠病毒從試

驗者身上傳染別人呢？疫苗的保護期能有多久亦是未知之數。還有一個最大的問題是疫苗在應用

之前需要儲存在攝氏負７０度的低溫環境，這對運輸及一般的醫院儲存來說是一個挑戰，對落後

國家更是一個難題！同時，此疫苗的第二劑需要隔三星期注射亦增加了控制的難度，因三周內並

沒有足夠的保護。看來疫苗的前景並不是一帆風順，但唯一的好消息就是，借輝瑞的經驗，其他

相類技術的疫苗將可加速推進並可望更快的成功。



綜上，疫苗在真正能大量使用還需過關斬將，縱觀俄羅斯及中國疫苗的經驗，沒有一年下去

並不能成事。縱然有高效疫苗註冊，但因生產容量明年要滿足全球的需要並不容易，據輝瑞估計

２０２１年產量為１３億劑，即只有６﹒５億人次能接受疫苗。同時因政治而產生對其他國家生

產疫苗的質疑的問題，疫苗要在２０２１年全球解決新冠疫情並不樂觀。因此，我們仍然覺得來

年在家工作、帶面罩的情況仍然持續，封城措施亦間中為之。完全恢復至疫情前並不現實甚或並

不可能。因此，筆者對來年的經濟情況並不抱太大的期望。



在各國仍需面對人流的限制，社區隔離的影響而導致經濟下行壓力加大。政府的支援更顯得

重要，同時他們亦沒有其他選項。隨著各國的政府赤字繼續上升，政府債務亦勢將再創歷史新高

，量寬會是不歸路，規模有上沒下。因此全球流動性將在來年持續寬鬆，資產價格泡沫持續（若

不加劇），市場波動難免！若新冠疫情管控能力決定經濟復甦的強度，再決定量寬的規模並同時

能更有效控制利率在合理水平。看來來年國內投資機會仍看高一線！



＊本周策略＊



日圓：早前建議於１０４﹒２０買入美元兌日圓已成交，更新目標１０５﹒８０，止蝕

１０４﹒２０。



澳元：本周建議候高於０﹒７３５０沽出澳元兌美元，目標０﹒７１００，止蝕０﹒７４５０。



歐元：本周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕１﹒２１６０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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