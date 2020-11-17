《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國推出電動車規劃，行業具長期投資價值

《ＥＴＦ透視》中國國務院１１月２日發布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－

２０３５年）》，為未來１５年中國新能源汽車和智能互聯汽車生態系統的全面發展提供指引，

並確認了電動車行業作為未來促進世界經濟持續增長重要引擎的地位，為該領域帶來投資機會。

該規劃目標到２０２５年，新能源車銷量佔新車銷量的比重由目前的５－６％提升至２０％

，純電動乘用車新車平均電耗降至１２千瓦時╱百公里。規劃並提出了一些戰略任務，包括提高

技術創新能力、建設新的行業生態、提升充電基礎設施服務水平、推動開放及與全球同行合作。



＊中國新能源汽車的產銷量全球第一＊



中國是全球最大的電動車市場，自２０１５年以來，新能源汽車的產銷量和保有量已經連續

五年排名全球第一。中國也是各種電動車基礎設施最完善的國家，截至今年９月，全國累計建設

的充電站達到４﹒２萬座，換電站５２５座，各類充電樁達到了１４２萬個，車樁比約為

３﹒１：１。

中國電動車電池製造商亦正通過不斷創新和升級改造，致力於製造出續航時間更長、能量密

度更高的電池。比如通過提高三元鋰電池中鎳的含量，進一步提升電池的能量密度；通過無模組

動力電池包（ＣＴＰ，ｃｅｌｌｔｏｐａｃｋ）技術，使得生產更簡化和高效，而電池包的能量

密度更高。

我們相信，中國政府對電動車行業的推動將是一個長期趨勢，無論是從該行業本身蘊含的巨

大市場潛力來說，還是從減少碳排放以實現全球溫度控制來說。而中國電動車和動力電池製造商

日益精進的技術實力和完善的供應鏈，將進一步提升其在全球電動車供應鏈體系中的地位。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

