《股壇解碼－戴名》特朗普有望翻盤？慕尚（０１８１７）艱苦經營

《股壇解碼》全美５０個州出現支持特朗普遊行，現時拜登和特朗普各自提出訴訟，但主流

媒體對特朗普的訴訟和其他動態幾乎隻字不提，這是歷屆競選從未出現過的情況，美國的新聞自

由正面臨考驗。特朗普更解僱副參謀長和國防部長，看來是為了日後翻盤作準備，但某些州份初

步否決特朗普的重新點票要求，預計漫長的司法程序將會展開，到時候代總統一職將由眾議院選

出，由於機制問題，共和黨在推選代總統一事上擁有絕對優勢，特朗普可能在司法程序完成前還

會繼續執政。美股在媒體吹捧拜登將贏得選舉後走強，相信拜登主張取消增加中國關稅和繼續與

中國談判有關，民主黨雖然主張國內加稅，所謂上有政策下有對策，大企業自然有辦法合法避稅

，受累的只有普通百姓。投資者還要注意一點，根據往績民主黨執政期間美國的經濟表現都比共

和黨執政時期差。美股上周高為２９９３３點，相信短期內會到達３１０００點附近才會出現回

調。



＊真正朋友＊



墨西哥總統在公開場合聲稱在美國大選有正式結果出台前拒絕向拜登祝賀，是少數表明立場

的國家，令人意外的是一直在國際關係上和美國不算緊密的墨西哥居然會間接支持特朗普，當然

墨西哥考慮到美墨貿易協議的延續，換了民主黨上台執政可能會推倒重來，政策隨時有改寫的可

能，墨西哥採用謀定而動的策略也是人之常情，所有變數將在美國大選塵埃落定後露出端倪。



＊低調而行＊



中央政府罕有地沒有即時在拜登宣布勝選後發出賀電，雖然歐洲部分國家已經先後發出賀電

，但拜登作為中國的老朋友竟然受到冷待，這點是有點反常，唯一可能是連中央都對選舉結果說

不準怕押錯注，現在國內的經濟不景，如何振興經只有依靠出口，皆因雙十一的消費顯示內部受

疫情和貿易戰所影響，表現可以說是差強人意，既然內循環力度不足，那就只能期望在出口上打

開缺口，２０２１年中國的經濟表現就要看美國誰主白宮。



＊迷失方向＊



恆指上周果然以莊家最大利益為走勢，上試高位２６４７４點將大量熊證回收，牛熊證街貨

比例５１：４９，新的熊證重貨區在２６５００點附近，不排除大市繼續上試高位才回調，假設

周三（１８日）前恆指已完成衝破２６７００點的目標，恆指升勢即告一段落，投資者需密切注

意牛熊證街貨量走向。



＊股票簡評＊



慕尚集團控股（０１８１７）主要從事在中國的男裝產品銷售，集團旗下主要品牌包括

ＧＸＧ、Ｙａｔｌａｓ和２ＸＵ。慕尚集團控股通過線上渠道，線下則透過自營店，合夥店和經

銷店銷售。在２２５０個分銷渠道中包括７２０家自營店（其中５１６家為專櫃店）、５３２家

合夥店及９９８家經銷店，當中經銷店在２０２０年頭六個月業績下跌了超過８０％，由於經銷

店為買斷形式，貨品能不能賣給消費者與集團無關，也是慕尚集團控股最直接的收入來源，但上

半年在疫情的影響下竟然大跌超過８０％是出奇地差，加上自營店也下跌了４５％，這已經足夠

令集團的業績轉盈為虧，最不賺錢的合夥店（寄賣型式）的業績也下跌接近６０％，相反線上渠

道銷售有輕微增長，但增長不足以彌補線下業務的虧損，慕尚集團控股現在面對線上業務開展緩

慢，線下業務受疫情、租金和經濟環境所影響而缺乏突破，當中合夥店更是業務上的最大敗筆，

寄賣形式往往造成庫存難以控制而出現死貨的結果，幸好慕尚集團控股把所有生產外包給ＯＥＭ

供應商，相對其他同業省卻了生產線的經營成本。

由於下半年的國內消費只有輕微復甦，對集團來說將是艱苦的一年，預期全年業績將持續虧

損並有可能大幅倒退５０％至６０％，雖然慕尚集團控股手上現金和現金等價物總額接近１０億

，但銀行欠款則超過１６億，加上在盈利的時候都不派息，現在虧損階段就更加不要有期望了。

投資者還是先沽為妙，合理股價在３元附近。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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