《日入而息》ｉＢｏｎｄ首掛升２﹒７５％，渣打公布新架構

《今天重點》﹡林鄭提請人大解決憲制性問題，有理有據不容抹黑；下周三施政報告將公布

物流業支援措施

﹡張曉明稱人大決定予法律基礎，反中亂港者出局是規矩；香港在民主自由人

權前要加上「愛國」一詞

﹡滬港通６周年，港交所指將進一步擴大滬深港通投資範圍

﹡渣打集團公布新架構多項人事任命，洪丕正掌新合併亞洲區

﹡ｉＢｏｎｄ首日收１０２﹒７５元，每手賺２７５元

﹡本港最新失業率維持６﹒４％，政府指勞工市場有回穩跡象；１０月失業綜

援個案約１﹒９萬宗，按年急升近５５％

﹡順豐控股否認有赴港二次上市計劃



《即日市況》﹡科技股走弱，港股全日升３３點報２６４１５，科指跌１４２點



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％創板挫２％，疫苗概念股熱度減領跌



《美元匯價》﹡美匯短期反彈後料續受壓下行至９１；歐元最新報１﹒１８７８﹒８１╱，

日圓最新報１０４﹒２６╱２９



《公司業績》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）第三季多賺１３﹒６倍至２０﹒９６億元

﹡萬國數據（０９６９８）第三季淨虧損２﹒０４６億元人民幣

﹡興勝創建（００８９６）中期純利跌２７﹒５％至１﹒０２億元，中期息

２﹒５仙

﹡金山軟件（０３８８８）第三季溢利６﹒６７億元人民幣，按年升

１７﹒４９倍



《公司資訊》﹡大森控股（０１５８０）擬進行債務重組計劃

﹡伊利股份已就收購中地乳業（０１４９２）向國監局遞交反壟斷申報

﹡李氏大藥廠（００９５０）首名患者完成集團旗下緩減近視加深眼藥水入組

登記

﹡高陞集團（０１２８３）獲納入ＭＳＣＩ香港微型股指數，１１月底生效

﹡敏捷控股（００１８６）附屬中標南寧及汕頭兩幅住宅土地使用權

﹡興勝創建（００８９６）委任查懋德為新非執行主席

﹡青島港（０６１９８）控股股東４９％股權將無償轉讓予山東省港口集團

﹡霸王集團（０１３３８）就廣州生產廠房等物業簽署為期一年的新租賃協議

﹡保利置業集團（００１１９）附屬公司以６﹒７億元人民幣出售武漢長江保

資控股

﹡中國基建投資（００６００）擬與多間企業聯合成立電子商務平台



《神州民企》﹡金蝶國際（００２６８）推出新產品，提供更可靠的企業級雲原生ＰａａＳ

平台



《中國要聞》﹡綠地出售２７個物業項目回血，２３１億元資產包上架

﹡北京表示前１０月房地產開發投資同比增長６﹒９％

﹡中汽協表示１１月上旬重點企業汽車產量同比增約１２％

﹡財政部表示１０月發行地方政府債券４４２９億元人民幣

﹡王岐山稱中國正以實際行動打造對外開放新高地

﹡易綱「央行研究」首發文：金融是特許行業須持牌經營

﹡發改委表示１０月規模以上工業發電量同比增４﹒６％；１０月審批固投項

目４個，總投資１０６億元；兩年共安排７９３億元支持城鎮老舊小區改造

；提升中歐班列運能運力，加強重點口岸建設；積極支持符條件鐵路項目納

入「十四五」規劃

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨回籠７００億；人行北京營業部表示註銷

考拉徵信等４公司徵信經營備案

﹡前美國國務卿基辛格：中美存在發生真正軍事衝突風險

﹡百度上季純利扭虧賺１３７億，收購歡聚國內直播業務

﹡蛋殼澄清沒破產亦不會跑路，微眾銀行提解決方案；蛋殼陷危機，長租公寓

另一龍頭「自如」自稱經營穩健

﹡孟晚舟引渡案關鍵證人拒絕出庭作證

﹡傳華為高層萬飆空降任榮耀董事長，６０００華為員工進駐

﹡前美國財長鮑森呼籲中美舉行新一輪貿易談判

﹡外媒專欄表示只要能保住優質資產，國企不介意債券違約

﹡社科院料中國今年債務槓桿率急升３０個百分點左右

﹡彭博表示國務院據悉已要求評估近期信用市場風險

﹡發改委表示將密切關注具風險隱患債券的付息兌付工作

﹡華晨集團表示違約金額達６５億元人民幣，債權銀行組債委會

﹡憂受信用債違約波及，長沙銀行等多家中小行融資補水

﹡摩通表示永煤控股違約前轉移資產，反映還債意願低

﹡標普表示中國企業信用質量兩極化局面將持續至明年

﹡據報永泰能源開首次債權人會議，確定債權額３６５億

﹡深圳規範住房租賃經營行為：不得單方面提高租金等

﹡中國駐捷克使館對捷克涉港言論強烈不滿，促摒棄雙標

﹡順豐控股否認有赴港二次上市計劃



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％報１３５９３點，三連揚續創新高



《其他消息》﹡４民主派議員被ＤＱ，郭卓堅申請司法覆核

﹡林鄭提請人大解決憲制性問題，有理有據不容抹黑；下周三施政報告將公布

物流業支援措施

﹡張曉明稱人大決定予法律基礎，反中亂港者出局是規矩；香港在民主自由人

權前要加上「愛國」一詞

﹡譚耀宗稱立法會議員不可搞港獨或勾結外國勢力

﹡中聯辦副主任表示中央主動出手推動香港局勢由亂轉治

﹡支聯會投得３農曆年宵市場攤位，食環拒簽約

﹡李顯龍促中美休戰，關注香港局勢

﹡沙田區議員李志宏被控「公眾地方內擾亂秩序行為」罪，疑涉５﹒２４港島

遊行

﹡馮巍稱回歸之後總是說「不變」是指生活方式不變

﹡林卓廷就誹謗索償，何君堯上訴遭駁回額外再賠訟費

﹡田飛龍稱香港支聯會涉違反國安法

﹡喬曉陽稱反修例事件愈演愈烈，中央忍無可忍出手立法

﹡被釘牌可立小學前教師承認出錯但會上訴

﹡王于漸稱政府應重啟「租者置其屋計劃」，料可創造４萬億財富

﹡證監會與以色列證券局簽訂金融科技合作協議

﹡本港最新失業率維持６﹒４％，政府指勞工市場有回穩跡象；１０月失業綜

援個案約１﹒９萬宗，按年急升近５５％

﹡深股通額度全日流走４﹒５億元；滬股通額度全日用２４﹒８億元，陸股通

淨流入逾半億

﹡ｌｉｖｉ成為牛奶公司旗下ｙｕｕ獨家虛銀合作夥伴

﹡Ｗｅｂｂ抗癌半年發文報平安，指身體狀況比立法會運作得更好

﹡Ｂｌｕｅ表示次季年度化保費按季增７０％，第三季仍保持增長趨勢；

Ｂｌｕｅ推出藥劑保障，客戶購買藥物及保健產品可實報實銷

﹡新巴司機被控不小心駕駛，押後至下月再訊獲准保釋

﹡ＥＭＥＡＰ行長級會議表示區內經濟及金融市場因疫情面臨重大挑戰

﹡星展銀行將實施轉型措施，員工有４０％時間可進行遠程工作



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗確診，１源頭不明患者曾到西環地盤工作

﹡「回港易」明天起接受預約，名額先到先得

﹡邱騰華稱暫難提供與其他國家建立旅遊氣泡之名單

﹡防疫抗疫基金下體育處所資助計劃本月３０日截止申請

﹡花旗表示疫苗問世或導致美元匯率明年跌兩成

﹡華昇胡定旭稱如檢測人數增加，收費有下調空間

﹡貿發局表示１２月書展按計劃籌備，開幕前一周再作評估

﹡傳歐盟望以低於每劑２５美元購買Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗

﹡印尼稱科興疫苗試驗未見嚴重不良反應，等待數據分析

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