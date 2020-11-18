《新股掛牌》亞東首掛開報０﹒７６元，較招股價低近１０％

《經濟通通訊社１８日專訊》亞東（０１７９５）今日首掛，開報０﹒７６元，較招股價

０﹒８４元低９﹒５２％，以每手３０００股計，不計手續費，每手蝕２４０元。

該股公開發售獲超額認購１７﹒３倍，一手中籤率２５％。（ｅｄ）

