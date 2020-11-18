《華爾街內望》美國病例持續激增，美股道指跌１６７點

《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎病例激增，新一輪經濟封鎖威脅不斷升溫，加上零售

數據疲弱等因素抑制疫苗有望取得突破帶來的樂觀情緒，美股周二（１７日）收低。

道指收跌１６７點或０﹒５６％，報２９７８３點。標指跌１７點或０﹒４８％，報３６０

９點。納指跌２４點或０﹒２１％，報導１８９９點。

美國新增病例持續激增，導致部分州長頒布新限制措施，防止疫情失控。

另外美國商務部發布的最新零售銷售數據顯示，假日購物季臨近，但缺乏推出財政救助措施

下，民眾支出出現放緩。

個股方面，沃爾瑪業績超預期，同店銷售增長６﹒４％，惟跌２％。家居裝修零售商家得寶

季度盈利和銷售亦超預期，不過同樣收跌２﹒５％。科爾百貨（Ｋｏｈｌ’ｓ）跳漲１１﹒６％

，公司上季意外獲利，並預測即將到來的假日季利潤率強勁。

特斯拉漲８﹒２％，標普道瓊斯指數有限公司日前宣布將在下月將其納入標指。

亞馬遜在美國推出線上藥店，導致競爭對手藥品零售商沃博聯和ＣＶＳ Ｈｅａｌｔｈ分別

跌９﹒６％和８﹒６％。

指標十年期國債收益率跌３個基點，報０﹒８７２％。（ａｌ）

