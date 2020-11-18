  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2020 07:59

《華爾街內望》美國病例持續激增，美股道指跌１６７點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎病例激增，新一輪經濟封鎖威脅不斷升溫，加上零售
數據疲弱等因素抑制疫苗有望取得突破帶來的樂觀情緒，美股周二（１７日）收低。
　　道指收跌１６７點或０﹒５６％，報２９７８３點。標指跌１７點或０﹒４８％，報３６０
９點。納指跌２４點或０﹒２１％，報導１８９９點。
　　美國新增病例持續激增，導致部分州長頒布新限制措施，防止疫情失控。
　　另外美國商務部發布的最新零售銷售數據顯示，假日購物季臨近，但缺乏推出財政救助措施
下，民眾支出出現放緩。
　　個股方面，沃爾瑪業績超預期，同店銷售增長６﹒４％，惟跌２％。家居裝修零售商家得寶
季度盈利和銷售亦超預期，不過同樣收跌２﹒５％。科爾百貨（Ｋｏｈｌ’ｓ）跳漲１１﹒６％
，公司上季意外獲利，並預測即將到來的假日季利潤率強勁。
　　特斯拉漲８﹒２％，標普道瓊斯指數有限公司日前宣布將在下月將其納入標指。
　　亞馬遜在美國推出線上藥店，導致競爭對手藥品零售商沃博聯和ＣＶＳ　Ｈｅａｌｔｈ分別
跌９﹒６％和８﹒６％。
　　指標十年期國債收益率跌３個基點，報０﹒８７２％。（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/11/2020
《神州經脈》信用債接連違約引關注　華為售出榮耀品牌　創指急瀉
FOCUS17/11/2020
【FOCUS】國企爆雷驚嚇不斷　全球債山窘境愈顯
香港政情17/11/2020
【DQ議員】林鄭：提請人大解決憲制性問題　有理有據不容抹黑
開市Good Morning17/11/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中移動不建議博反彈
香港要聞16/11/2020
【明日大嶼】王兟倡市民一人一股融資方案籌逾萬億　在明日大嶼填海建屋
財經熱話16/11/2020
新股結算周期擬縮短至「T＋1」　李小加：散戶可減少支付孖展息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>