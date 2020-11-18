《運籌帷幄－梁業豪》無寶不落的好友大戶

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則均屬顯著向好。不知道大家有否與筆者同樣的感覺，港股大市的上升動力已經顯著減弱

？科技股的沽壓未散，藍籌股的累積升幅已大，為港股提供了展開短期調整的條件。近日大市就

一些利好消息作出反應，但昨天（１７日）市況所見，淡友大戶完全不畏懼本周一（１６日）晚

歐美股市的強勢，甫開市即將大市從高位推低，令好友不敢再攻。

初步估計。若有利淡消息出現，港股將找到藉口回軟。問題是，科技股會否於跌浪中引來久

候多時的大戶買家入市，為股價提供良好的支持。另一方面，如無意外，藍籌股的跌幅料不會大

，因早前積極地於升浪途中追價搶貨的大戶應屬無寶不落的好友大戶。建議中長線投資者於短期

調整市況開始後，細心觀察市況變化，捕捉增持現貨的良機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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