《缸邊隨筆－石鏡泉》未來三個月的選股

《缸邊隨筆》上次講未來三個月的股市，是據摩根士丹利分析師Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｗｉｌｓｏｎ在１１月９日發布的。但１１月９日至今世事變多了，筆者也就斗膽補些後續。



（１）１１月９日仍未公布有新冠肺疫苗，今有了，對投資環境可要有甚麼改變？



（２）１１月９日前特朗普未有發爛渣，如今全世界都知特無譜會勁發了，這又有甚麼影響

？



（３）１１月９日前沒有ＲＣＥＰ，如今有了，又有甚麼要變？



先說疫苗。有謂用家的眼睛是雪亮的，美國今時有兩個疫苗可面世（日後還會有更多），這

些疫苗會有效嗎？



美國兩家藥廠的疫苗，仍未全過美國藥檢局的關。但其他各國的疫苗，只要不打算在美國開

售，就不用過美國藥檢局的關，只要過自己國家藥檢局的關便可。



除美國外，英國、俄羅斯、中國都有在做疫苗，又除英國未廣泛找人接種外，俄羅斯和中國

的疫苗已在國內人群中，接種了好幾個月。先不要講有無效，起碼沒有太大的不良反應就ＯＫ了

。



以色列跟美國關係好不好？以色列的科技水平高不高？兩個問，其答都是肯定的。



以色列總理奈塔尼亞胡，在１１月１６日下午公布，他已和俄總統普京談向以色列供應俄方

疫苗Ｓｐｕｔｎｉｋ－Ｖ。



《耶路撒冷報》（Ｔｈｅ Ｊｅｒｕｓａｌｅｍ Ｐｏｓｔ）有報道：



Ｈａｄａｓｓａｈ－Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｅｎｔｅｒ ｈａｓ

ａｌｒｅａｄｙ ｓｉｇｎｅｄ ａ ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ ｏｆ

ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ’ｓ ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ

ｗｅａｌｔｈ ｆｕｎｄ， Ｒｕｓｓｉａｎ Ｄｉｒｅｃｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｆｕｎｄ﹐ ａｎｄ ｔｈｅ Ｇａｍａｌｅｙａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

ｏｆ Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ﹐ ｗｈｏ ａｒｅ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｎｇ ｏｎ

ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｖａｃｃｉｎｅ﹐ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ

ｔｏ Ｈａｄａｓｓａｈ ｈｅａｄ Ｐｒｏｆ﹒ Ｚｅｅｖ Ｒｏｔｓｔｅｉｎ﹒



Ｈｅ ｔｏｌｄ Ｔｈｅ Ｊｅｒｕｓａｌｅｍ Ｐｏｓｔ ｔｈａｔ ｔｈｅ

ｈｏｓｐｉｔａｌ ｈａｄ ｓｕｂｍｉｔｔｅｄ ｔｈｅ ｄｏｓｓｉｅｒ ｔｏ ｔｈｅ

Ｈｅａｌｔｈ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｔｏ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｔｈｅ ｖａｃｃｉｎｅ

ａｎｄ ｈａｓ ｓｉｇｎｅｄ ａｎ ＭＯＵ ｆｏｒ １﹒５ ｍｉｌｌｉｏｎ

ｄｏｓｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｖａｃｃｉｎｅ ｃａｎｄｉｄａｔｅ﹒



以色列此舉可能是作保險，多方尋求疫苗供應，但亦可以反映：



（ｉ）他們對美國疫苗效用或供應上的信心；



（ｉｉ）俄羅斯的Ｓｐｕｔｎｉｋ－Ｖ疫苗，是有效的。但西方傳媒卻不予報道，因為

Ｒｕｓｓｉａ Ｆｉｒｓｔ，使他們丟臉。



近日美國疫情日逾１０萬宗新症，但估計稍後新症的爆發率會大幅減少，這不是疫苗有效（

尚未審批嘛），而是美國在今月起少做了新冠肺疫的檢測。



測（捉）唔到，就無病人啦。



所以，在特朗普治下的數據，信下就好了，不要因新症少了，便搶入買股。



疫情揮之不去，美酒店業受創嚴重，《金融時報》謂，有五分之四的商業地產按揭債券會爆

煲，這些商業地產按揭債券的抵押品是酒店，有估計到年底有８０％在約紐市的酒店要關門。時

代廣場的希爾頓要關，連在１９２４年開業在曼克頓中城的羅斯福酒店也要關。



＊跟巴菲特買醫藥股＊



當這個嚴峻局面出現時，估計在１２月，美儲局要再ＱＥ，美股會否因之而升？但一樣肯定

的是，銀紙多印了，美匯會跌，高盛和花旗預期美匯要跌２０％。



如你因美儲局放水而買股，可以考慮巴菲特最近的持股策略，繼續沽銀行股，但買醫藥股。



每個有腦的人都知，讓債滾大利疊利，欠本不斷增時，經濟一定死。你是拜登，會怎樣做？

一個可能手段是免去學生債還款，這批學生貸款要是不免，學生也是還不了的，學生為免還債就

會讀書、讀書、再讀書，由１７歲讀到７１歲，只要一日為學生，就可以不用還，尚可繼續借，

但這位仁兄的生產力呢？就會永鎖在「學生」這個身份裏，只要學生不用還款了，他們就不怕畢

業，可以投身入社會工作，提供ＧＤＰ增長。



另個爆破泡沫，是美國房地產，據Ｒｏｂｅｒｔ Ｓｈｉｌｌｅｒ（一個美國地產經濟權威

）。美股貴，但其總值還不及房產的總值貴，此反映，用他的話說是：



Ｈｏｍｅ Ｐｒｉｃｅ Ａｒｅ Ｉｎ ａ Ｂｕｂｂｌｅ﹒ Ｆｕｌｌ Ｓｔｏｐ﹒斬釘

截鐵。



發爛渣特朗普是會繼續發爛渣的。今時年輕人，真要向特朗普這位逾７０歲的老人學習，永

不言敗，永不放棄其對工作的熱誠，但如他的熱誠為他帶來他所想的成果的話，股市怕要反艇了

。



喔，此文除了叫大家可跟巴菲特，不買銀行股，要買醫藥股外，就沒有介紹了，也並不，有

關中港股票的選擇，在昨午的午市閒談中談及了，大家可以看看：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｉｎｅｗｓ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃｏｍ╱ａｒｔｉｃｌｅ╱２８０４８００╱？ｒ＝

ｐｅｔｑｒ０１



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

