《ＩＰＯ反應》融創服務每股１１﹒６元中間定價，一手中籤率三成

《經濟通通訊社１８日專訊》融創中國（０１９１８）分拆的融創服務（０１５１６）明日

掛牌，在港接獲４﹒４５萬份申請認購合共５﹒０３億股，超購約９﹒４２倍。定價每股１１﹒

６元，為招股價介乎１０﹒５５元至１２﹒６５元的中間價，一手１０００股中籤率３０％，認

購１５手穩獲一手。

香港公開發售項下的發售股份數目為４８３０萬股，相當於全球發售項下約７％。國際發售

方面，有１１６名承配人獲分６﹒４２億股。

四名基石投資者，包括騰訊（００７００）全資附屬意像架構投資（香港）、Ｍａｇｉｃａ

ｌ Ｃａｒｐｅｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ、高瓴基金已及雪湖基金合共認購２﹒４７億股，相當於全

球發售項下股份約３５﹒８３％；及不計超額配股權全球發售完成後公司總股本約８﹒２４％。

是次集資，所得款項淨額料約７８﹒６億元，若超額配股權獲悉數行使，將取得額外款項淨

額約１１﹒８３億元。約６５％將用於尋求與物業管理主業及、或社區運營相關公司的戰略投資

及收購機會；約１５％將用於升級智能管理服務系統，開展智慧社區建設；約１０％用於拓展社

區增值服務；及約１０％用作營運資金及一般企業用途。（ｎｓ）

