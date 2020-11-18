港股收市前突反彈近２００點，現報２６６００



《經濟通通訊社１８日專訊》美國疫情繼續惡化，加上零售銷售數據疲弱，隔晚美股回吐，

港股昨日再創逾八個月收市新高後，今早好淡爭持。恆指高開１９點，開市後曾升６７點，見

２６４８２點暫時高，之後回軟，曾倒跌７０點，見２６３４４點暫時低。臨近中午收市，阿里

巴巴（０９９８８）、京東集團（０９６１８）轉升，港股突然抽高近２００點，高見

２６６１８點。現時，恆生指數報２６６００，升１８５點或升０﹒７０％，主板成交

７０４﹒６０億元。國企指數報１０６６４，升１１４點或升１﹒０８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２５％，報３９﹒３５元；港交所（００３８８）

升０﹒１１％，報３７３﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒８６％，報５８６﹒５元；友邦保

險（０１２９９）升１﹒５７％，報９０﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒８４％，報４７

元；建行（００９３９）升１﹒１７％，報６﹒０７元。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車 （００１７５） ２２﹒９０元 升８﹒５３％

太古Ａ （０００１９） ４６﹒０５元 升４﹒１９％

華潤置地 （０１１０９） ３６﹒８０元 升３﹒９５％

九龍倉置業（０１９９７） ３９﹒８０元 升２﹒９８％

舜宇光學 （０２３８２） １６２﹒８０元 升２﹒６５％



申洲國際 （０２３１３） １４１﹒５０元 升２﹒３９％

中國平安 （０２３１８） ８９﹒７０元 升２﹒０５％

碧桂園 （０２００７） １０﹒９６元 升１﹒６７％

恆安國際 （０１０４４） ５８﹒７５元 升１﹒６４％

中國人壽 （０２６２８） １８﹒２８元 升１﹒５６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

