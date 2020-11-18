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18/11/2020 09:21

港股高開１９點報２６４３４點，國指升２１點，科指升６點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股下挫，亞洲股市榮辱互見，日經跌２６０點，台北加
權指數升４１點，港股則高開１９點。中汽協表示１１月車企產量漲約１２％，吉利（００１７
５）高開逾３％並為最佳藍籌，而「三桶油」繼續隨油價造好，中石油（００８５７）、中石化
（００３８６）高開約１％。而丘鈦（０１４７８）獲大行唱好，股價高開近３％並為開始表現
最佳科指股。恆生指數報２６４３４，升１９點或升０﹒０７％，主板成交４８﹒２３億元。國
企指數報１０５７１，升２１點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７９４０，升６點或升０﹒０
９％。
　　另外，港交所（００３８８）表示，恆生中國企業指數期貨及期權、小型恆生中國企業指數
期貨及期權的市場系統狀況或出現顯示錯誤。目前市場維持正常交易及運作。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒１５％，報３８﹒８元；港交所升０﹒１６％，報
３７３﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒７７％，報５８６元；
中國移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４７﹒３５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌
幅１２﹒２３％。友邦保險（０１２９９）升０﹒３４％，報８９﹒５元，以現價計，該股暫連
升４日，累計升幅６﹒９３％。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　２１﹒８０元　　　升３﹒３２％
　　創科實業（００６６９）　１０２﹒９０元　　　升１﹒３８％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒５６元　　　升１﹒１９％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４４﹒７０元　　　升１﹒１３％
　　石藥集團（０１０９３）　　　８﹒２２元　　　升０﹒８６％
　　華潤置地（０１１０９）　　３５﹒７０元　　　升０﹒８５％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒６４元　　　升０﹒８３％
　　小米集團（０１８１０）　　２４﹒３０元　　　升０﹒８３％
　　中國平安（０２３１８）　　８８﹒６０元　　　升０﹒８０％
　　九倉置業（０１９９７）　　３８﹒９５元　　　升０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　９﹒６５元　　　升２﹒６６％
　　阿里健康　（００２４１）　　１９﹒９８元　　　升１﹒６３％
　　中芯國際　（００９８１）　　２３﹒１０元　　　升０﹒８７％
　　小米集團　（０１８１０）　　２４﹒３０元　　　升０﹒８３％
　　騰訊控股　（００７００）　５８６﹒００元　　　升０﹒７７％
　　平安好醫生（０１８３３）　１０４﹒９０元　　　升０﹒５８％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２５１﹒００元　　　升０﹒４８％
　　華虹半導體（０１３４７）　　３１﹒２０元　　　升０﹒３２％
　　網易　　　（０９９９９）　１３６﹒５０元　　　升０﹒２９％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１５９﹒００元　　　升０﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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