《盤後部署》港股短期新舊板塊輪炒，料２５４００點有支持

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數回吐，市場逐漸消化疫苗消息，亞洲股市走

勢榮辱互見，港股今早好淡爭持，恆指高開１９點後一度下挫，由於金融股走勢向好，早段友邦

（０１２９９）、平保（０２３１８）漲近２％，恆指中午收市前反彈逾２００點，盤中曾突破

２６６００點關口。午後升幅再收窄，藥明（０２９６３）曾跌逾５％，拖累大市，為本日最差

藍籌；而吉利（００１７５）將與德國平治母公司戴姆勒合作研發的新一代混合動力汽車，股價

大漲逾６％，為本日最佳藍籌。最終恆指收報２６５４４點，升１２９點或升０﹒４９％，主板

成交減少６﹒８％至１３３７﹒７２億元。國企指數報１０６４０點，升８９點或升０﹒８５％

。恆生科技指數報７９７２點，升３９點或升０﹒４９％。

內地兩市個別發展，上證綜指報３３４７點，升７點或升０﹒２２％；深證成指報

１３６５８點，跌７４點或跌０﹒５４％，兩市全日成交８２１７億元，按日增３﹒７％。



＊美聯儲主席暗示將延長買債計劃，調查指歐洲經濟或出現雙底衰退＊



美國聯儲局主席鮑威爾周二（１７日）發表演說，重申央行將維持近零利率水平，直至經濟

完全從新冠疫情復甦為止。他指目前美國新冠肺炎確診個案再次激增，更暗示或會延長貸款計劃

，表示買債計劃或要持續至明年。他認為未來幾個月美國經濟面對重大挑戰，由於染疫人數節節

上升，可能令市民的消費取態更趨保守，拖累經濟復甦。他更指國會應向低收入家庭提供更多財

政援助，令他們可以捱過疫情；另外，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克周二表示，美國１０

月零售銷售疲弱，反映經濟面臨短期風險，近日染疫病例激增，補貼低收入家庭的政府援助計劃

已接近臨界點，相關現金儲備接近耗盡。

《路透》調查顯示，歐元區可能出現近１０年來的首次雙底衰退，儘管預期歐洲央行將額外

實施刺激計劃，但分析師認為，歐洲明年經濟復甦將更加緩慢。歐洲各國面臨第二波疫情壓境，

開始採取新一輪的管制又封鎖措施，眾多分析師預期歐元區第四季經濟將萎縮２﹒５％。牛津經

濟研究院歐洲經濟部門負責人Ａｎｇｅｌ Ｔａｌａｖｅｒａ指歐元區經濟５月以來的複甦已經

結束，雖然下半年經濟下滑幅度較上半年少，但現時疫情持續惡化，令經濟環境未見轉機。

而歐洲央行行長拉加德周二表示，她不認為有關新冠疫苗接近面世的消息，可以根本性地改

變歐央行增加貨幣刺激的計劃，並重申央行將在１２月「重新校準」刺激計劃。《路透》預計，

歐央行將在１２月１０日會議中，把購債規模提升５０００億歐元，並將該計劃延長六個月至

２０２１年１２月。令歐央行刺激計劃購債總規模將達至１﹒８５萬億歐元。



＊散戶應把焦點續放於新經濟＊



港股短期料高位整固，因疫苗正面消息短期已消化。惟實體經濟仍未見明顯復甦，只因舊經

濟股本身夠低殘，相信此輪升勢純屬「炒憧憬」。另外，若短期未有影響市場的重要消息，料短

期資金於新舊經濟股中左右逢源輪流炒作。一旦短期憧憬炒畢恆指將回調，有機會下試２０天線

（約２５４２６點）支持。

相信不少散戶最近都有同樣疑問：究竟投資組合應否重倉舊經濟股？筆者認為非也。首先，

新經濟公司將取代部分舊經濟公司的經濟主導地位勢在必行，此乃長期趨勢，主流資金怎與主流

趨勢相違？其次，新經濟股普遍始終仍處於高增長，長遠主流資金依然主力買入新經濟股；其三

，大家身為散戶，不要高估自己捕足市場走向的能力，隨時市場給自己「左一巴右一巴」。筆者

建議，散戶可於回調時伺機吸納新經濟龍頭，但必須耐心等待。另外，若不想自己短期跑輸，仍

可以買部分舊經濟股跟勢短炒，但少注為佳。（ｋｓ、ｐｌ）

