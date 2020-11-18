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18/11/2020 17:40

《台股攻略－馮偉明》台股再創歷史新高，升破１３７００點

　　《台股攻略》台積電、大立光及聯發科今日（１８日）帶動台股指數向上攀升，加上傳產及
金融股同步上揚，加權指數大升過百點，升破１３６００及１３７００點兩大關口，以最高位
１３７７３點收市，成交金額為新台幣２２９６億元。
　　電子權值股繼續帶領大市攻頂。台積電持續強勢，收新台幣４９７元，升新台幣１１﹒５０
元，股價再創歷史新高。聯發科收新台幣７２８元，升新台幣３２元，創波段新高。大立光今日
大升超過６％，收新台幣３５５０元。鴻海今日表現較為失色，收新台幣８３﹒２０元，微升新
台幣０﹒２０元。航運股持續強勢。長榮海運收新台幣２２﹒５０元，升幅超過６﹒６０％，再
創波段新高。萬海走勢凌厲，收新台幣３６﹒４０元，升幅為９﹒１５％，而陽明則收新台幣
１３元，升新台幣０﹒５０元。生物科技股今日再獲資金入市追捧，杏國、生華科及逸達升至漲
停，而藥華藥、浩鼎、杏輝、ＡＢＣ─ＫＹ、泰福─ＫＹ股價亦升超過５％。
　　台股近日續創新高，股價升幅與成交相互配合，加上熱錢不斷流入推升台股攻頂，中線有望
挑戰１４０００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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