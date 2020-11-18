《窩輪豪情－梁業豪》提防恒指期貨小時圖訊號轉淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜

合企業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中石油（

００８５７）、俄鋁（００４８６）與中國財險（０２３２８），可用作買入其相關認購權證或

牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中

國電信（００７２８）、中國鐵塔（００７８８）與中國聯通（００７６２）。

港股開市後表現先升後回，恆指期貨好友的防線現位於２６３６６不容有失。小時圖上，價

位雖仍守於保歷加通道中軸之上，其上升動力已較前明顯減弱。ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＭＡＣＤ均有

勢轉淡，本欄認為，稍後市況轉淡的機會不弱，已呈即市超買的藍籌股當然具備回落整固的條件

，科技股的大戶沽家亦料不會錯過再下一城的機會。至於國企股，於今早（１８日）的跌市中呈

現相對地較強的支持，或可限制恆生指數的跌幅。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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