《古臣周記－古臣》疫苗消息改變市場風向，可部署水泥股及電信股



《古臣周記》近期「孖屐」口味出現大轉變，因為不斷出現正面嘅疫苗消息，見花旗金走弱

，同埋花旗國十年期國債收益率維持上升趨勢，見資金開始買翻唔少舊經濟佬好似銀行佬、航運

佬、航空佬、保險佬等等，反映風險胃納增加。但古臣就發現仲有個舊經濟板塊比較落後，就係

建材水泥佬啦，阿臣就睇好仲有水位炒！



＊水泥佬可部署中建材＊



神州前日（１６日）公布全國水泥產量２４１００萬噸，按年增長９﹒６巴仙。１－１０月

份，全國水泥產量１９１９８８萬噸，同比增長０﹒４巴仙。另外，摩通最近出報告話，鋼鐵、

玻璃及鋁庫存下降反映咗強勁嘅基本需求。由於第四季係水泥傳統旺季，而且固定資產投資、房

地產銷量及汽車╱新能源汽車生產嘅表現健康，相信直至農曆新年嘅需求會繼續強勁，而庫存減

少速度會有所加快。

咁水泥股又選擇邊隻好呢？阿臣會揀中建材（０３３２３），首先公司業績穩定，首九個月

業績營業總收入１８１７﹒７３億元人民幣，按年微降０﹒８巴仙，但淨利潤１１６﹒２６億元

人民幣，增長１１﹒８巴仙。而公司中期淨利潤按年減少，反映公司第三季業績復甦，當中毛利

率近年亦穩步上揚。另一方面，公司近期有資產重組事項，相信完成後可以令公司較輕身，更迎

合市場口味。最後一點，中建材較潤泥（０１３１３）及海螺（００９１４）更具爆發力同好炒

，所以阿臣比較鍾意！



＊中移動中長線仍然有值搏率＊



最近花旗國總統侵侵動作多多，上星期五（１３日）簽行政命令，話禁止任何花旗國人士投

資有解放軍北京公司，當中電信佬在列，搞到中移動（００９４１）、中聯通（００７６２）同

中電信（００７２８）好似倒水咁，齊齊去翻「疫情底」。阿臣就覺得吼位買些少搏反彈都唔錯

！

首先，中移動呢類電信佬主要業務普遍於神州做，花旗國投資者唔買佢嘅股票其實唔會影響

公司基本面同現金流。大家仲記唔記得當年中興（００７６３）被花旗國制裁後，股價短期曾大

跌超過六成。但後來公司受惠５Ｇ國策於去年回升，仲曾經埋破頂。所以，只要基本面無問題，

呢啲「Ｅｖｅｎｔ ｄｒｉｖｅｎ」嘅東西只係常見嘅小波動，仲有機會吸引到花旗國以外嘅投

資者趁低吸納都未定！睇翻中移動，當公司ＰＢ（市帳率）跌到約０﹒７７倍，股息率亦超過６

厘，相信吼位反彈，甚至中長線些少Ｈｏｌｄ住有值搏率。



＊買中移動咪心急＊



古臣唔係依家叫大家即刻衝去買，要再留意「孖屐」資金動向，因為短期相信仲有沽壓。高

盛近期發表研究報告，上述行政命令可能令ＭＳＣＩ指數公司降低相關股份比重，或將受花旗國

投資禁令影響嘅中資股剔出旗下指數。以中移動為例，高盛估計潛在被動流出資金有４１億花旗

金；潛在主動流出資金１０５﹒０６億花旗金。有見及此，建議大家留意住中移動走勢，但咪急

，企穩４８﹒６銀幾日再追貨都未遲！



表列截至１１月１８日早上１１時１５分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３６５﹒０ １３６５０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０３﹒８ ２０７６０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２４７﹒６ ４９５２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７０﹒４ ３７０４０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ １０４﹒７ １０４７０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３９﹒４ ７８８００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３３９﹒４ １６９７０

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股票市值 ： ２２７２１０元

剩餘現金 ： ２１０６４元

組合淨值 ： ２４８２７４元

組合本月收益表現： ＋５﹒９％（截至上月底止組合淨值：２３４５４４元）

組合累計收益表現： ＋１３６﹒５％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１１月１８日早上１１時

