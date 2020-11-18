  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》ＲＣＲＰ多邊主義促國際多循環

　　《談國論企》中國等五國與東盟十國於２０２０年１１月１５日，所簽署和達成的《區域全
面經濟夥伴關係協定ＲＣＥＰ》，彰顯多邊主義的政經政策得到廣泛的認同和支持，更有利中國
促進國內大循環和國內外雙循環的發展。這對以特朗普為主的美帝國白人霸權主義搞響十分強烈
的警鐘。
　
＊成員國一通十五皆通和九成物貿０關稅＊
　
　　ＲＣＥＰ乃於２０１２年１１月東盟第２１屆峰會確定正式啟動談判的議程，經８年的時間
終於達協，重大意義有數。特別是（一）這個以「１０＋５」模式的經貿組識，整合和建立各成
員國與國之間的嶄新經濟聯繫，重點在於統一規則，而申請參與ＲＣＥＰ的國家，一旦成為正式
成員，就相當於與區域組織的各個國家建立聯繫，並享有（１）削減關稅和在相當程度減除非關
稅壁壘，（２）貨物貿易開放和０關稅，達到９０％或以上的水平，和（３）對關鍵貨物和服務
保持開放的交往，而最新和十分重要的是要（４）共同抗擊新冠肺情等，都是屬於多邊主義的我
中有你、你中有我的良佳區域聯盟模式。
　　我相信ＲＣＥＰ在正式推行後會獲得高度成功果實之因，乃各成員國在簽約後得把協議帶帶
回到本國，按各自國內的協定進行審批，便能夠正式生效和落實，即：在一統的大原則底下，各
成員國可以按照本國的條件、實況，進行符協、合法、合理的調整，所具的彈性，有高度的包容
、協調的意義和實質，而不是如歐盟的死硬規條和審批模式。
　　（二）簽協的國家，「５」為非東盟國家包括中國、日本、南韓、澳洲及新西蘭，「１０」
當然是東盟十國，而「５」過去都是各自與東盟作「１０＋１」的經貿合作，故「５＋１０」和
加上尚未參與的印度，都是中國的周邊國家，此一互聯互通，使中國化解美國對華在經貿、服務
業等許許多多方面的圍堵，甚至攬炒，對中國有十分具大的意義。
　　尤其是，ＲＣＥＰ的相當部分成員國，乃中國十分重要的雙邊貿易夥伴，如：與東盟的雙邊
貿易就佔中國整體對外貿易額度的１４﹒６％，為中國最大的貿易夥伴；與日本及韓國的雙邊貿
易佔比，分別是６﹒９％與２﹒７％；而中國為澳洲出口礦產和能源的最大買家，甚至是投資者

　　此一協議，正正是（三）中國近期相當高調要以國內大循環和國內外雙循環，作為內與外的
經貿發展重要政策。中共中央十九屆五中全會通過的「十四五」規劃等建議，強調要加快構建以
國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的政策，很有現實和十分明智。只有
在自力更生、自主自強的強化本國的經濟，才能夠由內而外、由外至內的在國際推行多邊主義合
作、共享，互惠互利，乃先小同而後大同者也。
　　惹人注目的其中一個重點，為（四）在簽署ＲＣＥＰ後，「１０＋５」會共同抗擊新冠疫情
，而前此談及惡疫時的論點是「新冠疫情影響成員國間的貿易投資」，既然特朗普單邊拒合作又
無心無力抗疫，「１０＋５」共抗惡疫開了很好去美領奏的先河。
　
＊共同抗肺疫反對特朗普保護單邊主義＊
　
　　國務院總理李克強出席ＲＣＥＰ領導人會議發表講話時，指出的其中兩個重點（Ｉ）作為世
界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域會入極具標
誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮添新動能，為世
界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。
　　和（ＩＩ）當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際貿易投資萎縮，保護
主義、單邊主義加劇，ＲＣＥＰ經歷８年談判和在當前背景下得以簽署，表明多邊主義和自由是
大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向。
　　所言甚是。
　　誰都意會對李克強所指何者，更顯特朗普在國際間喪名盡顯。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/11/2020
《神州經脈》信用債接連違約引關注　華為售出榮耀品牌　創指急瀉
FOCUS17/11/2020
【FOCUS】國企爆雷驚嚇不斷　全球債山窘境愈顯
香港政情17/11/2020
【DQ議員】林鄭：提請人大解決憲制性問題　有理有據不容抹黑
開市Good Morning17/11/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中移動不建議博反彈
香港要聞16/11/2020
【明日大嶼】王兟倡市民一人一股融資方案籌逾萬億　在明日大嶼填海建屋
財經熱話16/11/2020
新股結算周期擬縮短至「T＋1」　李小加：散戶可減少支付孖展息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>