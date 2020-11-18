《談國論企－黎偉成》ＲＣＲＰ多邊主義促國際多循環

《談國論企》中國等五國與東盟十國於２０２０年１１月１５日，所簽署和達成的《區域全

面經濟夥伴關係協定ＲＣＥＰ》，彰顯多邊主義的政經政策得到廣泛的認同和支持，更有利中國

促進國內大循環和國內外雙循環的發展。這對以特朗普為主的美帝國白人霸權主義搞響十分強烈

的警鐘。



＊成員國一通十五皆通和九成物貿０關稅＊



ＲＣＥＰ乃於２０１２年１１月東盟第２１屆峰會確定正式啟動談判的議程，經８年的時間

終於達協，重大意義有數。特別是（一）這個以「１０＋５」模式的經貿組識，整合和建立各成

員國與國之間的嶄新經濟聯繫，重點在於統一規則，而申請參與ＲＣＥＰ的國家，一旦成為正式

成員，就相當於與區域組織的各個國家建立聯繫，並享有（１）削減關稅和在相當程度減除非關

稅壁壘，（２）貨物貿易開放和０關稅，達到９０％或以上的水平，和（３）對關鍵貨物和服務

保持開放的交往，而最新和十分重要的是要（４）共同抗擊新冠肺情等，都是屬於多邊主義的我

中有你、你中有我的良佳區域聯盟模式。

我相信ＲＣＥＰ在正式推行後會獲得高度成功果實之因，乃各成員國在簽約後得把協議帶帶

回到本國，按各自國內的協定進行審批，便能夠正式生效和落實，即：在一統的大原則底下，各

成員國可以按照本國的條件、實況，進行符協、合法、合理的調整，所具的彈性，有高度的包容

、協調的意義和實質，而不是如歐盟的死硬規條和審批模式。

（二）簽協的國家，「５」為非東盟國家包括中國、日本、南韓、澳洲及新西蘭，「１０」

當然是東盟十國，而「５」過去都是各自與東盟作「１０＋１」的經貿合作，故「５＋１０」和

加上尚未參與的印度，都是中國的周邊國家，此一互聯互通，使中國化解美國對華在經貿、服務

業等許許多多方面的圍堵，甚至攬炒，對中國有十分具大的意義。

尤其是，ＲＣＥＰ的相當部分成員國，乃中國十分重要的雙邊貿易夥伴，如：與東盟的雙邊

貿易就佔中國整體對外貿易額度的１４﹒６％，為中國最大的貿易夥伴；與日本及韓國的雙邊貿

易佔比，分別是６﹒９％與２﹒７％；而中國為澳洲出口礦產和能源的最大買家，甚至是投資者

。

此一協議，正正是（三）中國近期相當高調要以國內大循環和國內外雙循環，作為內與外的

經貿發展重要政策。中共中央十九屆五中全會通過的「十四五」規劃等建議，強調要加快構建以

國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的政策，很有現實和十分明智。只有

在自力更生、自主自強的強化本國的經濟，才能夠由內而外、由外至內的在國際推行多邊主義合

作、共享，互惠互利，乃先小同而後大同者也。

惹人注目的其中一個重點，為（四）在簽署ＲＣＥＰ後，「１０＋５」會共同抗擊新冠疫情

，而前此談及惡疫時的論點是「新冠疫情影響成員國間的貿易投資」，既然特朗普單邊拒合作又

無心無力抗疫，「１０＋５」共抗惡疫開了很好去美領奏的先河。



＊共同抗肺疫反對特朗普保護單邊主義＊



國務院總理李克強出席ＲＣＥＰ領導人會議發表講話時，指出的其中兩個重點（Ｉ）作為世

界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域會入極具標

誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮添新動能，為世

界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

和（ＩＩ）當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際貿易投資萎縮，保護

主義、單邊主義加劇，ＲＣＥＰ經歷８年談判和在當前背景下得以簽署，表明多邊主義和自由是

大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向。

所言甚是。

誰都意會對李克強所指何者，更顯特朗普在國際間喪名盡顯。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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