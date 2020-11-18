《異動股》吉利開漲３％，與戴姆勒合作研新一代混合動力汽車引擎

《經濟通通訊社１８日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升３﹒３２％，報２１﹒８元，

以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１３﹒３１％。；成交約２５９萬股，涉資５６４６萬元

。

據《路透》報道，德國汽車製造公司平治母公司戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）公布，其將加強

與吉利合作，研發可以電氣化的新一代混合動力汽車（ｈｙｂｒｉｄ ｖｅｈｉｃｌｅｓ）引擎

，目標是提高引擎效益，以降低成本。德國傳媒稱中國將生產雙方合作研發的大部分引擎，戴姆

勒料可節省最多近十億歐元成本。

現時，恆生指數報２６４３４點，升１９點或升０﹒０７％，主板成交４８﹒２３億元。國

企指數報１０５７１點，升２１點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７９４０點，升６點或升０

﹒０９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車（００１７５） ２１﹒８０元 升３﹒３２％

東風集團（００４８９） ８﹒１１元 升０﹒６２％

華晨中國（０１１１４） ６﹒８０元 跌１﹒４５％

比亞迪 （０１２１１） １７０﹒５０元 升０﹒１２％

北京汽車（０１９５８） ３﹒２０元 升０﹒６３％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒１３元 無升跌

長城汽車（０２３３３） １３﹒３４元 升１﹒０６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

