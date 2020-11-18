《午市前瞻》料港股短期繼續高位整固，２６０００點見支持

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數回吐，聯儲局主席鮑威爾表示，疫情風險不

可因為疫苗誕生而忽視，亞洲股市走勢榮辱互見，日經跌１９９點，港股今早走勢波動，恆指高

開１９點後一度下挫，惟金融股走勢向好，友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）漲近２％

，撐起大市表現，港股中午收市前突然抽升，盤中曾高見２６６１８點，升２０２點。恆指中午

收報２６５７２，升１５７點或升０﹒６０％，主板成交７５４﹒２６億元。國企指數報１０６

４６，升９５點或升０﹒９１％。恆生科技指數報７９７６，升４３點或升０﹒５４％。

內地股市走勢不一，上證綜合指數報３３５５﹒６９，升１５﹒８０點或升０﹒４７％，成

交２１９４﹒８１億元人民幣。深證成份指數報１３６６９﹒８９，跌６２﹒６３點或跌０﹒４

６％，成交２８７３﹒０３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３８％，報３９﹒４元，以現價計，該股暫連升３

日，累計升幅５﹒７７％。港交所（００３８８）跌０﹒３８％，報３７１﹒６元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒６４％。騰訊（００７００）升０﹒４３％，報５８４元中國移

動（００９４１）跌１﹒０５％，報４６﹒９元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒

０７％。友邦升１﹒６８％，報９０﹒７元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅８﹒３６％

。



＊科技股走強京東跌轉升，吉利將與戴姆勒研發混能引擎＊



大和發表研究報告指，互聯網板塊已經跌過頭，科技股今早表現反彈，京東集團（０９６１

８）升０﹒５９％，報３４３﹒８元；丘鈦科技（０１４７８）升８﹒５１％，報１０﹒２元；

金蝶國際（００２６８）升５﹒０２％，報２７﹒２元；華虹半導體（０１３４７）升４﹒９８

％，報３２﹒６５元；中興通訊（００７６３）升３﹒２４％，報２０﹒７元。

媒體報道德國戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）將加強與內地吉利汽車的合作，研發可以電氣化的

新一代混合動力汽車（ｈｙｂｒｉｄ ｖｅｈｉｃｌｅｓ）引擎，吉利汽車（００１７５）升８

﹒５３％，報２２﹒９元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１９﹒０２％。另外，亞迪股

份（０１２１１）升２﹒４１％，報１７４﹒４元；長城汽車（０２３３３）升２﹒７３％，報

１３﹒５６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒６７％。華晨中國（０１１１４）升

１﹒３％，報６﹒９９元；廣汽集團（０２２３８）跌１﹒７２％，報７﹒９９元，以現價計，

該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒１６％。

太古公司早前公布建議分拆Ｓｗｉｒｅ Ｂｌｕｅ Ｏｃｅａｎ Ａ╱Ｓ（已更名為Ｃａｄ

ｅｌｅｒ Ａ╱Ｓ）以首次公開發售的形式於奧斯陸證券交易所上市，太古系股份連日攀升，太

古Ａ（０００１９）升５﹒７７％，報４６﹒７５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９

﹒８７％。太古Ｂ（０００８７）升２﹒２５％，報７﹒７２元，以現價計，該股暫連升３日，

累計升幅７﹒８２％。國泰航空（００２９３）升１﹒４６％，報６﹒９７元，；太古地產（０

１９７２）跌０﹒６２％，報２４﹒１元。



＊人民幣見兩年高內房走強，內地料不良資產大增內銀跌轉升＊



人民幣中間價報６﹒５５９３，較上日中間價升１６９點，創逾兩年最高，內房股今早有資

金追捧中海外（００６８８）升１﹒４５％，報１９﹒６元；華潤置地（０１１０９）升３﹒２

５％，報３６﹒５５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒４３％。融創中國（０１９

１８）升３﹒１６％，報３２﹒６元；碧桂園（０２００７）升１﹒４８％，報１０﹒９４元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒８６％。中國恆大（０３３３３）升０﹒４８％，報

１６﹒６８元。

據銀保監會最新數據顯示，前三季度銀行業共處置不良貸款１﹒７３萬億元人民幣，同比增

加３４１４億元人民幣。意味著預計四季度銀行業將有１﹒６７萬億元人民幣不良資產需要處置

，惟今早內銀表現跌轉升，建設銀行（００９３９）升０﹒８３％，報６﹒０５元，以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅２﹒３７％。工商銀行（０１３９８）升０﹒６４％，報４﹒７１元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７３％。招商銀行（０３９６８）升２﹒８４％，

報５０﹒７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６﹒０７％。中國銀行（０３９８８）跌

０﹒７２％，報２﹒７４元；交通銀行（０３３２８）升１﹒４２％，報４﹒２８元，以現價計

，該股暫連升３日，累計升幅２﹒３９％。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，早前已公布與１１個國家包括新加坡商討有關「旅遊氣

泡」事項，至今未有其他地方能完全有雙方接納的條件及開展計劃，當中涉及不同原因，航空股

榮辱互見，東航（００６７０）跌１﹒９４％，報３﹒５３元；北京首都機場（００６９４）跌

１﹒４４％，報６﹒１６元；南航（０１０５５）跌０﹒４１％，報４﹒８５元；國航（００７

５３）升０﹒９５％，報６﹒３５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒９２％。



＊何啟俊：恆指短期高位整固，京東可待回落至５０天線再吸納＊



隔晚美股回吐，市場漸漸消化疫苗消息，亞洲股市榮辱互見，港股今早高開低走。千里碩證

券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，由於疫苗消息已被消化，市場亦未有更多消息支

持升勢，加上新經濟股於近日回調，拖累市場氣氛，另外美大選爭議至今仍然未明，令大市或借

勢調整。估計恆指將於高位整固，短線阻力位為七月高位２６７８２點附近區間，２６０００點

見支持。

近日京東（０９６１８）及美團（０３６９０）雙雙受壓，昨日更一度挫逾７％，何啟俊指

投資者如有持貨未需急於套現，始終新經濟股現階段只會於短期內回調，加上阿里近期沽壓更重

，相關資金或從其流向京東及美團，故可繼續持有。

如投資者未入場，兩股之間京東則更值博，他指京東近日只是因短期升勢過急而回調，但其

基本面健康，季績表現亦整體理想，更有京東健康招股加持，他看好其中長線發展，認為投資者

可待該股回落至５０天線位置（約３１０元）再分注吸納。而美團方面，由於該股失守三百大關

，更跌破廿天線水平（約２９５元），跌勢比京東更急，他指投資者可待該股回落至５０天線位

置（約２７０元）再撈貨。（ｕｌ?ｐｌ）

