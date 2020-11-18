《美元走勢－羅明立》英鎊如成功挑戰１﹒３３，將直上１﹒３５

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒１９ １０３﹒９２ １０３﹒９５

歐元╱美元 １﹒１８７８ １﹒１８４９ １﹒１８７６

英鎊╱美元 １﹒３２６９ １﹒３２３８ １﹒３２６０

美元╱瑞郎 ０﹒９１１８ ０﹒９１００ ０﹒９１０１

美元╱港元 ７﹒７５３１ ７﹒７５１６ ７﹒７５２２

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《美元走勢》美國１０月零售銷售按月增長０﹒３％，增幅低於市場預期的０﹒５％，前值

為增長１﹒６％。期內，扣除汽車的零售銷售按月則增加０﹒２％，亦不及市場預期的０﹒６％

。新一輪紓困方案仍未推出，或使美國經濟復甦前景受影響，而美國總統的繼任問題仍然需要一

段時間才能解決，市場會維持現狀。美匯指數近月在低位橫行，估計會在９１﹒５０至９３﹒５

之間上落，下行風險仍較大。

據英國《太陽報》報導，英國脫歐談判代表Ｄａｖｉｄ Ｆｒｏｓｔ表示，下周英國或能與

歐盟達成脫歐協定，但部分問題可能仍需時解決。不過，就是所謂達成協議，相信亦只是劃清雙

方捕魚業界線及北愛爾蘭的關卡安排而已，市場最關注的是英國商品能否免關稅進入歐洲單一市

場。由於有望達成協議，利好英鎊走勢，英鎊兌美元正挑戰１﹒３３水平的阻力，如升破，將會

直上１﹒３５００。

澳洲央行公開本月會議記錄顯示，委員認為於實際通脹持續處於２％－３％目標區間內之前

，將不會加息，並指或至少三年內不會加息，但表示目前再進一步減息並不明智，負利率出現的

機會極低。在一段時間內仍需提供貨幣及財政支持，未來的政策重點是將會是買債。會議記錄反

映澳央行對未來進一步減息及負息較為抗拒。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９２０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２３５ １﹒３３５０ １﹒３１９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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