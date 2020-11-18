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即市新聞

18/11/2020 16:47

《美元走勢－羅明立》英鎊如成功挑戰１﹒３３，將直上１﹒３５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒１９　　　１０３﹒９２　　　１０３﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８７８　　　１﹒１８４９　　　１﹒１８７６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２６９　　　１﹒３２３８　　　１﹒３２６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１８　　　０﹒９１００　　　０﹒９１０１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３１　　　７﹒７５１６　　　７﹒７５２２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０月零售銷售按月增長０﹒３％，增幅低於市場預期的０﹒５％，前值
為增長１﹒６％。期內，扣除汽車的零售銷售按月則增加０﹒２％，亦不及市場預期的０﹒６％
。新一輪紓困方案仍未推出，或使美國經濟復甦前景受影響，而美國總統的繼任問題仍然需要一
段時間才能解決，市場會維持現狀。美匯指數近月在低位橫行，估計會在９１﹒５０至９３﹒５
之間上落，下行風險仍較大。
　　據英國《太陽報》報導，英國脫歐談判代表Ｄａｖｉｄ　Ｆｒｏｓｔ表示，下周英國或能與
歐盟達成脫歐協定，但部分問題可能仍需時解決。不過，就是所謂達成協議，相信亦只是劃清雙
方捕魚業界線及北愛爾蘭的關卡安排而已，市場最關注的是英國商品能否免關稅進入歐洲單一市
場。由於有望達成協議，利好英鎊走勢，英鎊兌美元正挑戰１﹒３３水平的阻力，如升破，將會
直上１﹒３５００。
　　澳洲央行公開本月會議記錄顯示，委員認為於實際通脹持續處於２％－３％目標區間內之前
，將不會加息，並指或至少三年內不會加息，但表示目前再進一步減息並不明智，負利率出現的
機會極低。在一段時間內仍需提供貨幣及財政支持，未來的政策重點是將會是買債。會議記錄反
映澳央行對未來進一步減息及負息較為抗拒。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１９２０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２３５　　　１﹒３３５０　　　１﹒３１９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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