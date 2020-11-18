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18/11/2020 10:20

《新股上市》傳京東健康下周三起招股，集資額提高至４０億美元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地媒體引述消息指，京東（０９６１８）分拆京東健康來港
上市，已於本周一（１６日）開始分析師路演，計劃集資４０億美元，較此前傳出的３０億美元
有所提高。
　　報道指，京東健康暫定於下周三（２５日）起招股，料於１２月７日至８日上市，集資規模
及最終時間表將在路演過程中落實。（ｂｉ）

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