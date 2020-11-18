《再戰明天》美公布首次申請失業金人數，達拉斯儲行總裁出席活動

《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日）美國公布首次申請失業救濟金人數，達拉斯儲
銀行總裁柯普朗參加問答會。
＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加問答會＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加
一個線上活動的問答環節。８：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就「從不同的視
角看如何改善經濟學」發表講話。
明午４：００ｐｍ，挪威央行副總裁Ｊｏｎ Ｎｉｃｏｌａｉｓｅｎ就該國主權財富基金發
表講話。晚上９：０５ｐｍ，英倫銀行的ＩＭＦ執行董事Ｊａｍｅｓ Ｔａｌｂｏｔ發布ＩＭＦ
有關主權債重組的研究報告。４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委
員會（ＥＣＯＮ）的聽證會上做介紹性發言。
＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊
在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１０月失業率，料由６﹒９％升上７﹒１％；就
業人口變動料由下跌３萬轉為下跌２﹒８萬。
明晚９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由７０﹒９萬降至７０萬；連續
申請失業救濟金人數料由６７８﹒６萬下滑至６４０萬。１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋
銷售，料由６５４萬降至６４６萬；月率料由上升９﹒４％轉為下跌１﹒３％。美國１０月領先
指標料維持於０﹒７％。
＊旺旺和莎莎派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：中國旺旺（００１５１）、莎莎國際（００１７８）、維
他奶國際（００３４５）、阿里影業（０１０６０）和網易－Ｓ（０９９９９）等（ｈｏ）
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