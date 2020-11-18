《再戰明天》美公布首次申請失業金人數，達拉斯儲行總裁出席活動

《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日）美國公布首次申請失業救濟金人數，達拉斯儲

銀行總裁柯普朗參加問答會。



＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加問答會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加

一個線上活動的問答環節。８：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就「從不同的視

角看如何改善經濟學」發表講話。

明午４：００ｐｍ，挪威央行副總裁Ｊｏｎ Ｎｉｃｏｌａｉｓｅｎ就該國主權財富基金發

表講話。晚上９：０５ｐｍ，英倫銀行的ＩＭＦ執行董事Ｊａｍｅｓ Ｔａｌｂｏｔ發布ＩＭＦ

有關主權債重組的研究報告。４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委

員會（ＥＣＯＮ）的聽證會上做介紹性發言。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１０月失業率，料由６﹒９％升上７﹒１％；就

業人口變動料由下跌３萬轉為下跌２﹒８萬。

明晚９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由７０﹒９萬降至７０萬；連續

申請失業救濟金人數料由６７８﹒６萬下滑至６４０萬。１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋

銷售，料由６５４萬降至６４６萬；月率料由上升９﹒４％轉為下跌１﹒３％。美國１０月領先

指標料維持於０﹒７％。



＊旺旺和莎莎派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國旺旺（００１５１）、莎莎國際（００１７８）、維

他奶國際（００３４５）、阿里影業（０１０６０）和網易－Ｓ（０９９９９）等（ｈｏ）

