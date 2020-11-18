《新股上市》傳華潤萬象生活最快下周中旬招股，集資逾７８億元

《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，華潤置地（０１１０９）旗下物管公司華潤萬象

生活擬分拆上市，計劃集資逾１０億美元（７８億港元），最快於下周中旬招股，料１２月初上

市。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛，農銀為聯席全球協調人。（ｂｎ）

