《小傳日記》魚缸走勢穩，金融股齊振；守住十天線，明日再作戰

《小傳日記》隔晚美股指數有回吐，加上Ａ場個別發展，令到港股今朝走勢都波動啲！香江

魚缸今日高開１９點見２６４３４點之後，升幅有所收窄一路潛低，曾經低見２６３４４點全日

低位。不過臨近早段收市嘅時候，恆指突然抽升見全日高位２６６１８點！早市恆指就收報２６

５７２點，升１５７點。而午後大市升幅就微微收窄，不過表現較早市表現好，大約喺２６５０

０點左右徘徊，最終香江魚缸收報２６５４４點，走上１２９點或升０﹒４９巴仙，主板成交１

３３７﹒７２億銀，減少近７巴仙。國企指數報１０６４０點，彈高８９點或升近１巴仙。恆生

科技指數報７９７２點，飛上３９點或升近半巴仙。

Ａ場今日個別發展，上證綜合指數報３３４７點，升上７點或升唔夠半巴仙；深證成份指數

報１３６５８點，軟７４點或跌逾半巴仙，兩市全日成交８２１７億銀人仔，增加近４巴仙。

重磅藍戰士就個別發展，ＱＱ（００７００）走上１﹒２９巴仙，報５８９銀；ＡＩＡ（０

１２９９）跳上近１巴仙，報８９﹒８５銀；建行（００９３９）彈上近１巴仙，報６﹒０３銀

。不過生發發（００３８８）走落近１巴仙，報３７０銀；神州移動（００９４１）仆低近１巴

仙，報４７﹒０５銀；大象就跌不足半巴仙，報３９﹒２銀。



＊產量有增長車佬最舒暢，政策要漏氣航空佬分飛＊



中汽協就公布１１月上旬，１１間重點企業汽車產量完成７４﹒４萬輛，同比增長逾１２巴

仙！而乘用車同商用車產量都有所增長，乘用車完成近６４萬輛同比增近一成；而商用車就完成

近１１萬輛同比升逾三成二，令到車佬都普遍走上！吉汽（００１７５）起哄近７巴仙，報２２

﹒５５銀；比亞迪（０１２１１）抽高近４巴仙，報１７６﹒５銀；長汽（０２３３３）起哄逾

３巴仙，報１３﹒６２銀；東風（００４８９）跳高近３巴仙，報８﹒３銀；五菱汽車（００３

０５）彈起逾３巴仙，報０﹒６銀。

而香缸之前公布同１１個國家商討有關「旅遊氣泡」嘅事項，不過可惜嘅係政策落實嘅進度

未如理想，除咗新加坡外，目前都未有同其他國家設旅遊氣泡嘅確切時間表同名單。今日鐵鳥都

要個別發展！首都機場（００６９４）起哄近２巴仙，報６﹒３６銀；而國航（００７５３）就

抽高不足半巴仙，報６﹒３銀。不過美蘭空港（００３５７）潛水近５巴仙，報３２﹒３銀；而

東航（００６７０）跌低逾１巴仙，報３﹒５５銀。



＊銀監保吹雞內險有得威，人仔又走強內房個個搶＊



神州銀監保副主席黃洪表示，而家市場上商業健康保險產品大多數係短期產品，今後必須加

快發展長期商業健康保險產品，副主席一吹雞話要發展健康產品，內險佬就抽高，中國平安（０

２３１８）跳起近２巴仙，報８９﹒２５銀；中國人壽（０２６２８）無升跌，報１８元；中國

太保（０２６０１）漲逾１巴仙，報２８﹒２元；中國太平（００９６６）踢高逾１巴仙，報１

３﹒１４銀；中國財險（０２３２８）飆逾半成，報６﹒３１銀。

人仔中間價今日抽高２８６點，創下兩年半高位，內房隻隻成為搶手貨，中海外發（００６

８８）升近半巴仙，報１９﹒３８銀；華潤置地（０１１０９）抽高近４巴仙，報３６﹒６５，

銀；融創中國（０１９１８）抽高逾１巴仙，報３２﹒０５銀；碧桂園（０２００７）彈近半巴

仙，報１０﹒８２銀。



＊光伏又升過人人笑呵呵，太古將分拆股價向上殺＊



光伏呢期真係威水，買個隻升個隻，又好似保利協鑫能源（０３８００）附屬出售６座已營

運光伏電站，消息刺激股價抽高一成四，報０﹒４８銀；陽光能源（００７５７）飆逾一成，報

０﹒２３８銀；信義光能（００９６８）飛起逾４巴仙，報１３﹒７２銀；水發興業能源（００

７５０）漲近４巴仙，報０﹒５８銀；協鑫新能源（００４５１）走高逾４巴仙，報０﹒１２９

銀。

太古最近計劃分拆Ｃａｄｅｌｅｒ Ａ╱Ｓ以首次公開發售的形式於奧斯陸證券交易所上市

，雖然太古Ａ即將被踢出恆指成分股，但近期股價連日造好，太古系都略有追捧，太古Ａ（００

０１９）揚近６巴仙，報４６﹒８銀；太古Ｂ（０００８７）抽高近４巴仙，報７﹒８２銀；

國泰航空（００２９３）走上逾２巴仙，報７﹒０２銀；太古地產（０１９７２）軟唔夠半巴仙

，報２４﹒２銀。請請！



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