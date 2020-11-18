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即市新聞

18/11/2020 10:44

《宏觀有法－艾西亞》ＲＣＥＰ對亞洲影響積極，無阻價值鏈重組

　　《宏觀有法》正值美國總統換屆，中國在此時宣布簽署全球最大規模的自貿協定，時機再合
適不過。在美國的政治真空期間，貿易自由化是提升中國的國際形象的一張好牌，這一從經濟角
度出發的舉措比媒體討論的台灣或南海等敏感問題更加適合當下。
　　事實上，區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）的談判長達８年，而最為關鍵的自由化措
施在最終協議中有所淡化。談判最初開始時，印度也在其中，不僅地理範圍更大，而且自由化的
範圍也更大。此外，ＲＣＥＰ開始時被視作對跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）的回應，當時美
中戰略競爭才剛剛開始，但現在ＲＣＥＰ的成員已經被推向不同立場。最好的例子是最近中國和
澳洲之間的貿易摩擦，可能還有其他很多相似案例。同時，美國針對中國的制裁對ＲＣＥＰ也是
一個不利因素。
　　美國和歐洲無疑是這個協定之外的主要劣勢方，但中國卻不一定是最大的贏家。中國雖然會
從中受益，但協定中的其他經濟體會獲益更多。中國向亞洲其他地區出口面臨的貿易障礙減少
（包括電子商務），另一方面，其他經濟體會日益鞏固以北亞投資為基礎、東盟為生產基地的價
值鏈。事實上，東盟接受來自日韓的製造業直接投資（ＦＤＩ）日益增加，規模已經超過了這些
經濟體對中國的直接投資。對東盟投資的大幅增長不僅是由於中國勞動力成本升高，也為了分散
投資，不過度集中於以中國大陸為中心的價值鏈中。因此，隨著日本、韓國和台灣與東盟的貿易
一體化程度上升，尤其是中間產品方面，東盟得以提高製造業能力。不過，最終需求中的很大一
部分可能仍來自中國。
　　總體而言，雖然ＲＣＥＰ成員之間在市場准入上實際提升幅度有限（例如中國和澳洲），但
這一協定的意義在於讓世界意識到，亞洲仍然依賴中國市場，亞洲國家不能錯過中國放寬市場准
入的機會，即使幅度有限。至於協定之外的國家，例如美國，我們可以預計拜登政府會很快做出
反應，與亞洲就貿易協定展開談判。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師　艾西亞》

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