港股升１２９點收２６５４４點，科指反覆微升３９點

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數回吐，聯儲局主席鮑威爾稱美國經濟復甦步

伐緩慢，買債計劃或要延長至明年。港股今早輕微高開１９點報２６４３４點，早段走勢頗為反

覆，最多曾倒跌７０點，惟金融股走勢向好，友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）等撐起

大市表現，港股中午收市前突然抽升２０２點，最高見２６６１８點，午後美股三大指數期貨維

持微軟，港股升幅亦收窄，全日表現較佳的板塊有汽車、中港地產和手機設備股，恆指收報

２６５４４點，升１２９點或０﹒４９％，主板成交１３３７﹒７２億，減少６﹒８２％。國指

收報１０６４０點，升８９點或０﹒８５％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１３％，報３９﹒２元；中移動（００９４１）跌

０﹒７４％，報４７﹒０５元；港交所（００３８８）跌０﹒８％，報３７０元；騰訊

（００７００）升１﹒２９％，報５８９元；友邦微升０﹒７３％，報８９﹒８５元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３３４７點，升７點或０﹒２２％；深證成指報

１３６５８點，跌７４點或０﹒５４％，兩市總成交８２１７﹒５８億人幣，少３﹒７２％。



＊吉利將與平治母公司合作研發引擎，揚近７％冠藍籌＊



中國社會科學院中國產業與企業競爭力研究中心與社會科學文獻出版社聯合發布產業藍皮書

，稱中國已成為新能源汽車保有量最多的國家，並預計「十四五」期間，新能源汽車的產銷總規

模可達千萬輛。汽車股走高，北汽（０１９５８）升０﹒６３％，報３﹒２元；長城汽車

（０２３３３）揚３﹒１８％，報１３﹒６２元。平治母公司戴姆勒公布將加強與吉利

（００１７５）合作，研發可以電氣化的新一代混合動力汽車引擎，吉利走高６﹒８７％，報

２２﹒５５元。國企債務違約問題持續發酵，中國評級公司大公國際將華晨汽車集團主體信用等

級降至ＣＣＣ，展望為負面；同時亦將相關債券信用評級調整為ＣＣＣ；原因在於華晨集團經營

風險持續上升，持有的上市子公司股份質押或涉訴凍結比例很高，存在失去對子公司控制權的風

險。華晨中國（０１１１４）仍升１﹒４５％，報７元。

科指今日走勢反覆，收升３９點或０﹒４９％報７９７２點，主要受惠手機設備股反彈。丘

鈦科技（０１４７８）獲野村上調至買入，漲７﹒４５％，報１０﹒１元，為表現最佳科指股。

另外，野村稱上調舜宇（０２３８２）目標價逾兩成二，稱華為及榮耀品牌很有可能繼續在全球

智能手機市場中生存，認為榮耀品牌的分拆對手機相機行業的影響屬中性至正面，舜宇揚

２﹒１４％，報１６２元。瑞聲（０２０１８）升０﹒１２％，報４２﹒６５元；華虹半導體

（０１３４７）升５﹒７９％，報３２﹒９元。



＊融創服務明掛牌，融創中國先升１％＊



人民幣兌美元中間價三連升，續創２０１８年６月尾以來近２９個月新高，內房股造好，潤

地（０１１０９）走高３﹒５３％，報３６﹒６５元；碧桂園（０２００７）升０﹒３７％，報

１０﹒８２元；恆大（０３３３３）跌０﹒２４％，報１６﹒５６元；中海外（００６８８）升

０﹒３１％，報１９﹒３８元。融創中國（０１９１８）分拆的融創服務（０１５１６）明日掛

牌，升１﹒４２％，報３２﹒０５元。

內媒報道，內銀不良資產處置壓力持續存在，預計第四季將有１﹒６７萬億人幣不良資產需

要處置，數目接近前三季處置的不良貸款總和，而人行、銀保監等金融監管部門正計劃進一步督

促銀行做實資產分類、足額計提撥備，加大不良貸款處置力度等。內銀股仍普升，建行

（００９３９）升０﹒５％，報６﹒０３元；農行（０１２８８）跌０﹒３５％，報２﹒８７元

；中行（０３９８８）平收，報２﹒７６元；招行（０３９６８）升３﹒３５％，報５０﹒９５

元；工行（０１３９８）微升０﹒６４％，報４﹒７１元。



＊太古系續炒分拆概念，Ｂｉｔｃｏｉｎ高走概念股普漲＊



太古分拆海洋服務公司ＣａｄｅｌｅｒＡ╱Ｓ到挪威上市，系內股份普升，太古Ａ

（０００１９）走高５﹒８８％，報４６﹒８元；太古Ｂ（０００８７）升３﹒５８％，報

７﹒８２元；國泰（００２９３）升２﹒１８％，報７﹒０２元；太地（０１９７２）軟

０﹒２１％，報２４﹒２元。

比特幣曾升穿１﹒８萬美元高位，創三年高，相關概念股造好。火幣科技（０１６１１）急

漲２３﹒９％，報３﹒９４元；柏能（０１２６３）升６﹒７４％，報１﹒９元；雄岸科技

（０１６４７）走高１５﹒４７％，報０﹒２０９元；歐科雲鏈（０１４９９）跌１０﹒６１％

，報０﹒１１８元。（ｎｓ）

