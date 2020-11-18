《鍾之日記》吉利喜破頂，港股三連升

《鍾之日記》１１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數回吐，聯儲局主席鮑威爾稱美國經濟復甦步伐緩慢，買債計劃或要延長至

明年。港股今早輕微高開１９點報２６４３４點，早段走勢頗為反覆，最多曾倒跌７０點，惟金

融股走勢向好，恆指收報２６５４４點，升１２９點或０﹒４９％，連升三個交易日，主板成交

１３３７﹒７２億，按日減少６﹒８２％。

祖國股市今日在權重金融板塊拉漲下，滬綜指倒升並維持至全日收市，收升０﹒２２％，報

３３４７﹒３點，深市個股走低，深成指跌０﹒５４％，兩市全日成交８２１７億元人民幣，按

日增３﹒７％。

今日港股開市發生小插曲，港交所（００３８８）發通告指，恆生中國企業指數期貨及期權

，小型恆生中國企業指數期貨及期權的市場統計數據在交易所網站及部分數據供應商上顯示有誤

，現正調查事件。市場維持正常交易及運作。港交所其後解釋，是次受影響的市場統計數據包括

開市價、最高價、最低價及交易量，至於發布的所有有關產品訂單及交易關鍵數據均準確無誤，

未受影響。

值得一提的是《經濟通》作為行業領先的財經資訊、即時股票及期貨報價供應商，擁有全方

位的服務及技術支援，今早國指期貨及期權報價能均能正常顯示開市價、最高價、最低價及交易

量四個重要數據，未受事件影響。



＊與平治研混能偈，吉利冠藍籌破位＊



近年中資大舉入股平治的母公司戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ），當中包括吉利汽車

（００１７５）董事長李書福，這兩家中德汽車巨企再有新合作。戴姆勒宣布，將與吉利合作研

發可以電氣化的新一代混合動力汽車引擎，目標是提高引擎效益同時降低成本。德國傳媒稱中國

將生產雙方合作研發的大部分引擎，戴姆勒料可節省最多近十億歐元成本。

消息刺激吉利今日再大幅走升，盤中破位高見２２﹒９５元，創２０１８年６月以來高，該

股全日漲６﹒９％，表現冠絕藍籌。吉利本月表現強勢，以今日收市價２２﹒５５元計，較上月

月底的收市價累計勁升近４２％。

中國社會科學院、社會科學文獻出版社聯合發布產業藍皮書，提出中國已成為新能源汽車保

有量最多的國家，並建成了世界上規模最大的充電設施，預計「十四五」期間，中國新能源汽車

的產銷總規模可達到千萬輛。相關板塊亦有炒作，東風（００４８９）漲３％，長城汽車

（０２３３３）升３﹒２％，比亞迪（０１２１１）亦抽高３﹒６％。



＊銀行不良資產處置亮紅燈，監管正籌劃＊



據內媒報道，內地銀行不良資產處置壓力持續存在，預計在第四季將有１﹒６７萬億元人民

幣的不良資產需要處置，而前三季銀行業共處置不良貸款１﹒７３萬億元人民幣，換言之，銀行

業本季要處置的不良資產規模接近前三季的總和。業內人士表示，疫情因素導致不少銀行貸款獲

延期處理，一些不良風險明年才會陸續暴露，另外銀行不良貸款認定標準趨嚴也是不良率上升的

重要原因。

報道指，人行、銀保監等金融監管部門正密集籌劃前瞻性應對銀行不良資產反彈，下一步將

進一步督促銀行做實資產分類、真實暴露不良、足額計提撥備，加大不良貸款處置力度，增強金

融機構穩健性。

大型內銀股變動不大，工商銀行（０１３９８）升０﹒６％，建設銀行（００９３９）升

０﹒５％，農業銀行（０１２８８）軟０﹒４％，中國銀行（０３９８８）無升跌。

另外，近期多家國企出現債務違約，引發骨牌效應，由上周三（１１日）截至昨日

（１７日），已有２６筆信用債取消或推遲發行，面值總額共２６５億元人民幣，以城投債及煤

炭債居多。

而紫光芯盛和紫光集團國際有限公司今日在香港交易所分別發布公告稱，其各自發行美元債

自今日下午１時起在港交所暫停交易，原因是擔保方中國紫光集團此前出現債券違約。涉及兩家

公司發行的存續期內債券共計四隻，總規模２４﹒５億美元。



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