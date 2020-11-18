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18/11/2020 08:35

《駐京專電》習近平金磚峰會發表講話：廈門建新工業革命創新基地

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》金磚國家領導人第十二次會晤１７日晚以
視頻方式舉行。國家主席習近平出席並發表講話，他稱，中國將更加積極地融入全球市場，更加
主動地深化對外合作，將在福建省廈門市建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地，開展政策
協調、人才培養、項目開發等領域合作。
　　習近平強調，將科學把握新發展階段，堅定貫徹新發展理念，積極構建以國內大循環為主體
、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。下大氣力擴大內需，全面深化改革，推動科技創新，
為國內經濟發展增添動力。

＊推進五國疫苗聯合研發、授權生產等工作＊

　　在應對新冠疫情方面，習近平表示，利用疫情搞「去全球化」，鼓吹所謂「經濟脫勾」、「
平行體系」，最終只會損害本國和各國共同利益。當前形勢下，要堅定不移構建開放型世界經濟
，反對濫用國家安全之名行保護主義之實。為推動金磚國家疫苗研發中心建設，中方已經設立疫
苗研發中國中心，願通過線上線下相結合方式，推進五國疫苗聯合研發和試驗、合作建廠、授權
生產、標準互認等工作。

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