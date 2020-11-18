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即市新聞

18/11/2020 10:26

【中概焦點】淡馬錫第三季清倉拼多多、蔚來汽車等炙熱中概股

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國證監會（ＳＥＣ）日前披露，淡馬錫於近日遞交了截至
２０２０年９月３０日的第三季度（Ｑ３）持倉報告（１３Ｆ）。其中，阿里巴巴
（０９９８８）、貝萊德、ＰａｙＰａｌ、Ｖｉｓａ、ＣｅｎｔｕｒｙＬｉｎｋ是其前五大重倉
股。特別為市場關注的是，三季度內，淡馬錫清倉了拼多多、蔚來汽車等一度炙手可熱的中概股

　　美國財長努欽此前曾表示，到２０２１年底，不遵守會計標準的中國或其他國家的企業，將
會被美國證券交易所摘牌。不過，中國證監會副主席方星海昨日（１７日）在一個論壇上表示，
中國海外上市公司的會計制度問題並不是一個無法解決的問題，需要雙方有良好的意願。他強調
，中國改革的步伐有一些緩慢但非常穩健，在拜登當選四年之後，中美關係能夠更好。
　　此外，美國傳媒最新報道指，美國證券交易委員會下月提出新規定，要求計劃在美國上市的
中國公司，要由美國監管機構的審計方作第二度審核，否則或被禁止上市。而正上市的公司有數
年寬限期滿足新規定，否則亦會被除牌。不過，新規定需時數月通過並實施，加上證交會主席年
底卸任，預料不太可能在本屆政府任期結束前敲定。（ｗｌ）

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