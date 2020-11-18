《股林淘金－林家亨》確診增零售縮，美股曾跌四百

《股林淘金》美國昨天（１７日）公布的經濟數據欠佳，１０月份的零售創６個月來最低水

平，撇除汽車零售只得０﹒２％增幅，差過市埸預期的０﹒６％增幅。由於美國政府新的救援方

案一直未有達成，預計１１月份的表現應會更差。美股道指開市後１小時曾下跌４００點，之後

反覆收復部分失地，收市時報跌１６７點，納指下跌２４點。公布將於１２月份被納入標普

５００指數的Ｔｅｓｌａ電車股價上升８﹒２％，但投資界提醒基金經理若換入Ｔｅｓｌａ時必

須要將其他約４００億美元之標普５００股份沽出，令未來兩周的美股不易上升。

預計今日（１８日）港股早段窄幅波動，升跌溫和，恆指昨日升穿２６５００點後動力減弱

。大市值港股包括騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）在美國ＡＤＲ報價中略有回吐

，不利港股後市。蔚來電動車第三季業績公布，銷售上升１４６％，虧損收窄，股價報升至

４６﹒５９美元，但收市後延長交易時段回跌４﹒１％。這或會影響今天比亞迪（０１２１１）

股價之反彈上升幅度。另外有美國加州豬肉零售公司被驗出肉類含新冠肺炎病菌而被美國政府罰

款１０萬美元，這或對今日的萬州國際（００２８８）有負面影響，投資者宜留意！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有萬州國際及比亞迪股份



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