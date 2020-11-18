【中印衝突】傳印度考慮容許中國投資部分行業至最高持股２６％

《經濟通通訊社１８日專訊》據印度《經濟時報》引述該國政府官員指，印度正在考慮允許
接壤國家直接投資某些行業至２６％權益，無需政府審批，其中包括中國。
今年４月，印度加強了對來自鄰國公司的投資審查，來自鄰國實體的投資必須先獲得政府同
意，新政策被認為針對中國。（ｅｙ）
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