【中印衝突】傳印度考慮容許中國投資部分行業至最高持股２６％

《經濟通通訊社１８日專訊》據印度《經濟時報》引述該國政府官員指，印度正在考慮允許

接壤國家直接投資某些行業至２６％權益，無需政府審批，其中包括中國。

今年４月，印度加強了對來自鄰國公司的投資審查，來自鄰國實體的投資必須先獲得政府同

意，新政策被認為針對中國。（ｅｙ）

