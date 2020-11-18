【債務風險】紫光系２４﹒５億美元債午後暫停交易，此前價格大跌

《經濟通通訊社１８日專訊》紫光芯盛和紫光集團國際有限公司今日在香港交易所分別發布

公告稱，其各自發行美元債自１１月１８日下午１時起在香港交易所暫停交易，原因是擔保方中

國紫光集團此前出現債券違約。涉及兩家公司發行的存續期內債券共計四隻，總規模２４﹒５億

美元。

其中，紫光芯盛發行的美元債有三隻共計２０億美元，２０２１年１月３１日到期票息

４﹒７５％的１０﹒５億美元債和２０２３年１月３１日到期票面５﹒３７５％的７﹒５億美元

債，價格均已跌至２５美元左右；２０２８年１月３１日到期票息６﹒５％的２億美元債價格則

約為３１美元。三隻債的價格均從１０月底開始出現最新一輪大跌，與紫光集團國內債券價格大

跌的步調類似。

此外，紫光國際發行的２０２０年到期票息６％的４﹒５億美元債，也基於同樣的原因暫停

交易。

紫光集團債務問題出現連環爆雷現象，繼消息傳上周一（９日）一筆１０億元（人民幣．下

同）信託貸款不獲展期後，外電報道，周日（１５日）到期的１３億元私募債「１７紫光ＰＰＮ

００５」展期方案的表決無效，且未能按時兌付本息，構成實質性違約，且後續可能會引發美元

債券的交叉違約。（ｗｌ）

