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即市新聞

18/11/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》京東集團（９６１８）分拆消息料成為催化劑

　　《投資智慧》在接連疫苗研發消息下，疫苗消息令資金於新舊經濟股之間輪流，大部分新經
濟股受壓，而其中京東集團（０９６１８）近日發布２０２０年第三季度業績，期內收入為
１７４２億元（人民幣．下同），同比增加２９﹒２％。２０２０年第三季度日用百貨商品銷售
收入為５８１億元，較２０１９年第三季度增加３４﹒８％。第三季度服務收入為２２８億元，
較２０１９年第三季度增加４２﹒７％。第三季收入勝預期，料未來利潤擴張穩定，且有利計劃
分拆的京東健康有相較同業更高的估值預測。集團旗下京東健康獲得香港交易所批准上市，預計
集資３０億美元，計劃下周開始上市前推介，利好消息成為催化劑，對京東銷售前景及盈利空間
有推動作用。即使業績勝預期，正當近日股價稍有回調，是投資者分批吸納的好時機。
　
　　而在電商行業的盛事「雙１１」，京東也交出亮眼的成績單，為期１１天的「１１﹒１１全
球熱愛季」，由１１月１日至１１月１１日，累計下單金額超過２７１５億元，較２０１９年同
時段的２０４４億元，增長３２﹒８％再刷新紀錄，京東「雙１１」表現強勁。京東重新擴張超
市業務，該行料期內利潤率為１﹒２％。
　
　　另外，京東極力發展二、三線城市的業務發展。過去一年，京東錄新增逾１億活躍用戶。截
至今年９月底，年度活躍用戶數為４﹒４２億，接近八成的新活躍用戶均來自低線城市。隨著京
東進一步擴展三四線城市，預期下半年銷售動力將會持續。對於吸引低線城市的用戶，京東「下
沉三四線」的策略正是希望進一步擴展三四線城市。中國的三線以下城市和地區有７０％的人口
。據調查顯示，雖然京東用戶佔比較低，但其於一、二線城市的被認可情況較高，在一線城市有
３０％受訪者認為京東是首選生活物品網購平台，高於淘寶的２２％。數據反映集團在內地線上
電商市場的佔有率明顯提升，而集團擴展三四線城市有望成為下半年銷售動力持續。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
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