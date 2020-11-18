《拆局麒想－林嘉麒》ＴＣＬ電子變身科技股，積極拓智慧顯示生態

《拆局麒想》受疫苗消息刺激，投資主題近日偏好舊經濟股。從前有「舊」字被投資者認為

是投資雞肋，估值低，股價升得慢。事實上，新經濟股股價年年節節上升，大漲小回，追求回報

必選新經濟股。要留意，新經濟股漸變紅海，阿里巴巴亦由線上走到線下，投資者應發掘投資藍

海。



市場並不喜歡「硬件」，認為是工業。產品生產投入大，毛利較低，遠遠比不上以「軟件」

為主科技股的極高毛利率。事實上，電子產品，如手機、筆記本電腦、桌上型電腦是硬件，不過

在產品上搭載附加價值，形成新生態圈，便迅即成為「藍海」。ＴＣＬ電子（０１０７０），過

往被認為只是一間ＴＶ生產企業，目前正積極發展智慧顯示生態。



先看ＴＣＬ電子剛公布的第三季度業績，業績整體表現出色。期內，ＴＣＬ品牌電視機銷量

達７２４萬台，同比增長４９﹒７％，環比增長２４﹒７％。根據群智諮詢，ＴＣＬ品牌電視機

市佔率由去年同期的８﹒６％同比提升２﹒７個百分點提升至２０２０年第三季度的１１﹒３％

，排名穩居全球前三，首三季度全球１９個國家位列前五。期內，來自持續經營業務收入達到

１４６﹒８億港元，同比增長７６﹒６％，環比增長４３﹒９％。值得留意是海外市場業務是賣

點增長持續，第三季度海外品牌電視銷售收入達到８４﹒８億港元，佔分部收入七成，同比增長

７１﹒５％，環比增長４０﹒２％；毛利達１４﹒７億港元，同比增長８５﹒９％，環比增長

４３﹒１％；毛利率為１７﹒３％，同比提升１﹒３個百分點，環比提升０﹒３個百分點；經營

利潤率同比提升１﹒６個百分點。



此外，ＴＣＬ電子的未來亮點要留意其互聯網服務。業務上，國內以雷鳥網絡科技為主。因

內地疫情緩和，雷鳥會員業務收入、增值業務收入和廣告業務收入環比有下降，而第三季業務表

現算是回歸正常水平。首三季度收入按年增長１４８﹒４％達５﹒７億港元；經營利潤按年升

１７３﹒１％達１﹒８億港元。



雷鳥科技ＣＥＯ李宏偉曾表示，行業上，移動互聯網增速放緩，甚至已出現一定規模的用戶

下滑。不過，以大屏互聯網為代表的場景互聯網正在崛起，以用戶規模、用戶活躍程度、用戶在

線時長等指標作為考量標準，場景互聯網近兩年來迎來快速發展，且有相對廣闊的成長空間。去

年移動互聯網有１１﹒３６億用戶，ＰＣ互聯網有５﹒０２億用戶，而大屏互聯網有１﹒５７億

的月活，基本上是移動互聯網的九分之一或十分之一左右。從增長趨勢看，大屏互聯網實際上增

長只是剛剛開始，預計未來將佔用戶時間達到移動互聯網的三分之一或五分之一的規模。因此，

可預視公司在互聯網業務將可繼續急速成長。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並未持有以上股份



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