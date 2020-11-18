《ＥＴＦ動向－凌子敬》舊經濟潛力不容忽視

《ＥＴＦ動向》今年市場焦點主要集中投資於新經濟股票，例如互聯網相關、５Ｇ應用、電

子商貿、網上遊戲等。早前美國藥廠（Ｐｆｉｚｅｒ）及德國生物新技術公司

（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）公布新冠疫曲的測試數據，指其疫苗有效率高逾９０％，隨即引來市場拋

售新經濟股票。市場預期，當有效的疫苗面世後，大家都可以重回疫症前的正常生活。回想今年

六月時香港的疫情相對受控，商場及食肆都變得人頭湧湧；另一方面，早前亦有航空公司推出本

地Ｆｌｙｃａｔｉｏｎ「環港遊」，機票推出後兩小時內已經售罄。可見大家抗疫以久，積壓不

少的購買力。因此，該消息公布後，一眾估值低殘的傳統經濟股都有一個大幅度反彈。

投資永遠是反映市場的預期。市場繼續預期科技相關新經濟類別股票會受惠於國家政策以及

龐大的發展潛力，而相關股票依然會是投資組合內一個相當重要的資產配置。值得留意的是，過

往舊經濟相關股票已經累積了不少跌幅，不少相關股票的預測市盈率及市帳率已跌至偏低水平，

中長線投資者除了持有新經濟股之外，亦可以吸納一些相對會受惠經濟復甦概念板塊的股票。

投資者亦要留意，不同地區的經濟復甦速度都有所不同。內地疫情受控，第三季國內生產總

值（ＧＤＰ）按年增長４﹒９％，按季增長２﹒７％。相比之下，香港的ＧＤＰ則按年收縮

７﹒２％，按季增長２﹒８％。根據摩根士丹尼１１月份的研究報告，市場預計２０２１年全年

亞太地區（包括日本）的ＧＤＰ增長會有７﹒２％，而大摩的預估更有８﹒５％的增長。而該研

究報告指出，香港於２０２１年的ＧＤＰ市場預測增長為４﹒４％，相比新加坡（５﹒５％）以

及大部分其他東南亞地區為低。故此，要捕捉亞太地區的經濟反彈，投資者可以跳出香港，留意

一下亞太地區相關的ＥＴＦ。

至於板塊方面，房地產投資信託基金（ＲＥＩＴ）是其中一個可以留意的板塊。ＲＥＩＴ於

後疫症時代受惠，主要是經濟復甦會令出租率有所改善，而其物業估值亦有望可以提升。整體亞

太房託於今年３月份經過調整後，已經出現明顯反彈。根據標普亞太區高息（新西蘭除外）房地

產信託精選指數（淨總回報）的數據，由年初至今３月２３日的低位調整了約４７％，而從３月

２３日低位反彈，截至今年１０月３１日則有約５７％，該指數最新指標性股息率為５﹒９４％

，相比亞太地區的大市股息率相對上為高。加入ＲＥＩＴ相關的ＥＴＦ亦可以提升組合的收益率

之餘，亦可以令組合更多元化，分散組合的風險。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

