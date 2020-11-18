《缸邊嫺談－黃惠嫺》環保基建地產需求，推升工程機械銷量增長

《缸邊嫺談》在疫情發生的初期，內地曾一度停工停產，全國的投資在今年第一季度曾出現

負增長情況。其後隨著疫情轉趨緩和，投資負增長才逐步收窄。現時內地的投資增速已由負轉正

，再加上國家基建發展及環保要求提升，內地工程機械的銷量在有力支撐下得到穩定增長。



根據中國工程機械工業協會最新數據顯示，納入統計的２５家內地挖掘機企業於２０２０年

１至９月份合共銷售２３﹒７萬台挖掘機，同比增長３２﹒０％，增長速度較１至８月份的

２８﹒８％提升３﹒２個百分點；其中，內地及出口的銷售分別同比增長３３﹒２％至２１﹒２

萬台，及２２﹒２％至２﹒３６萬台。



單計今年９月份，各類挖掘機械產品合共銷售２６０３４台，同比增長達６４﹒８％。當中

，內地市場銷量２２５９８台，同比增長７１﹒４％；出口銷量３４３６台，同比增長

３１﹒３％。按機械種類看，９月挖掘機銷量維持高增長，同比增長高達６５％，較８月份增速

加快１４個百分點。



＊從數據看需求＊



根據中國國家統計局公布數據，２０２０年前三季度，內地固定資產投資同比增長０﹒８％

，實現年內首次轉正；而今年１至８月份、上半年和一季度內地固定資產投資則分別下跌０﹒３

％、３﹒１％和１６﹒１％。



２０２０年前三季度，房地產開發投資同比增長５﹒６％，增速較１至８月份加快１﹒０個

百分點。房地產開發企業房屋新開工面積下跌３﹒４％，跌幅收窄０﹒２個百分點。而基礎設施

投資同比增長０﹒２％，１至８月份為下跌０﹒３％。



內地投資增速由負轉正，新開工項目計劃總投資額持續位於高位，投入到項目當中的資金增

速加快，基礎設施投資由跌轉升，顯示出內地的投資增速在疫情逐步緩和過程中，亦逐漸恢復正

增長，這自然有利於增加對工程機械的需求。



＊從政策措施看需求＊



其實，自中國國務院於２０１９年９月提出加快發行使用地方專項債以來，專項債規模大幅

增加，地方債供給亦明顯有所提升。中國國財政部數據顯示，２０２０年１至１０月份，累計發

行地方債為６１﹒２２億元（人民幣．下同），新增債券為４４﹒９４億元，其中新增債券中用

以支持基建為主的專項債券發行為３５﹒４７億元，已實現全年計劃的９４﹒６％。今年以來，

針對基建項目的專項債佔比最大，其次是交通軌道、收費公路等交通基礎設施建設，而基建建設

增加有望提升對工程機械的需求。



此外，污染排放要求的提升亦有助帶動更換工程機械的需求。早於２０１８年，內地已推出

減低非道路移動機械使用的相關政策，即中國生態環境部於２０１８年８月印發的《非道路移動

機械污染防治技術政策》，鼓勵混合動力、純電動、燃料電池等新能源技術在非道路移動機械上

的應用，優先發展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化，逐步達到超低排放、零排放。

２０１８年１２月，生態環境部再次聯合１１個部門印發《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計

劃》，明確提出對於提前淘汰並購買新能源貨車、享受中央財政現行購置的補貼政策；鼓勵地方

研究建立與柴油貨車淘汰更新相掛鈎的新能源車輛運營補貼機制，制定實施便利通行政策；加快

新能源非道路移動機械的推廣使用，在重點區域城市規定的禁止使用高排放非道路移動機械區域

內，鼓勵優先使用新能源或清潔能源的非道路移動機械；各地依法劃定並公布禁止使用高排放非

道路移動機械的區域，要求重點區域城市在２０１９年底前完成，其他地區城市於２０２０年６

月底前完成。



＊電動化或引更換潮＊



為加大新能源汽車推廣的應用力度，中國工業及信息化部於近日發布《推動公共領域車輛電

動化行動計劃》，以加快推進工程機械和重型卡車電動化。《計劃》中提到，要加快發展純電動

工程機械，實現「十四五」期間電動叉車佔比完成５５％以上的目標；積極推動鋰電動力電池應

用，進一步降低其成本並提升壽命。在政策下工程機械和重型卡車電動化的逐步推進，或會引起

新一輪工程機械更換潮。



總結而言，今年以來的疫情發生令內地第一季度工程機械需求有所放緩，但自踏入第二季度

以來，各行各業的復工復產加大了對工程機械的需求，且內地的經濟政策、貨幣政策及環保政策

，同樣有利提升對工程機械的需求。雖然工程機械板塊的走勢已由高位有所回落，但目前仍跑贏

恆生指數。長遠而言，在多個利好因素的帶動下，再加上中國工程機械工業協會預計「十四五」

規劃期間，工程機械行業年均增長率將達到５％，筆者在行業中特別看好能夠充分利用智能製造

、工業互聯網、人工智能，並將５Ｇ技術融入其中，用以提升工程機械效能的企業。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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