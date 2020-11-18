【大灣區】林鄭月娥：香港融入大灣區發展，料將有更多惠港政策

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥出席大灣區論壇時表示，本月初在北京爭取

惠港措施時，得到國務院副總理韓正非常正面的回應，可以預期在融入大灣區發展時對香港有更

多優惠政策。

她指，現時香港經濟正受疫情影響，經濟恢復視乎與內地的聯繫，香港應更融入國家發展，

但首要恢復大灣區人員流動，港府正在這方面努力。她又表示，大灣區有很多發展機遇，港人要

把握機遇，港府會在金融、航空、貿易、建造業等方面支持大灣區發展。



＊林鄭：要雙贏減少惡性競爭＊



她提到香港參與大灣區發展有四大原則，包括要堅守一國兩制、維持香港低稅、法治的傳統

優勢不會被「邊緣化」；亦要雙贏盡量減少惡性競爭、以創科為重點及加強支援年輕人。

她強調，香港在關稅、法治獨立、金融服務等方面有優勢，應與大灣區城市互補優勢，互利

共贏。她又指香港要將發展創新技術要放在最重要的地位，亦要與深圳進一步合作。



＊梁振英：香港要互補優勢應對挑戰＊



全國政協副主席梁振英指，過去一年雖然受到疫情影響，但香港推進粵港澳大灣區計劃沒有

停下，國家十四五規劃已經出台，提到要支持香港及澳門融入國家發展，成為創新中心，認為大

灣區戰略已經出台，香港要做好準備，全面研究大灣區的城市，互補優勢應對挑戰，亦要拉動本

港不同行業界別融入大灣區發展。梁振英表示，大灣區有不同人才，鼓勵推動內地科學家及香港

投資者合作推出新產品。（ｓｌ）

