《日入而息》港交所期貨期權數據回復正常顯示，內地掀債務風險



《今天重點》﹡港交所（００３８８）國指期貨及期權統計數據顯示有誤，正調查事件；港

交所確認收市後交易時段所有市場統計數據正確顯示，明日如常開市

﹡馮程淑儀下月借調西九管理局任署理行政總裁，為期約六個月

﹡林鄭月娥稱香港融入大灣區發展，料將有更多惠港政策

﹡許智峯陳志全朱凱廸疑違反權力特權條例被捕；陳志全稱潑液被控侵害罪是

窮追猛打，許智峯斥濫捕；朱凱廸回應擲臭水案：警方挖空心思，以最重罪

名提訴

﹡紫光系２４﹒５億美元債午後暫停交易，此前價格大跌；監管進一步規範債

務融資工具發行，禁發行人「自融」

﹡寶馬中國表示華晨寶馬運營不受華晨集團違約事件影響；捲入華晨違約風波

，星展指已申請就資產進行財產保全



《即日市況》﹡港股升１２９點收２６５４４點，科指反覆微升３９點



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒２２％，權重金融股領漲



《美元匯價》﹡英鎊如成功挑戰１﹒３３，將直上１﹒３５；歐元最新報１﹒１８７１╱

７５，日圓最新報１０３﹒８４╱８６



《公司業績》﹡謝瑞麟（００４１７）中期盈轉虧蝕４１５８萬元，不派息

﹡富士高（００９２７）半年少賺８６％至４５９萬元，派中期息２仙

﹡鳳凰衛視（０２００８）附屬鳳凰新媒體首三季虧損收窄至９０１９﹒９萬

元人民幣



《公司資訊》﹡中國海通金融（００９５２）附屬借出１﹒９億元貸款，年息８﹒２５％

﹡恆指公司表示香港上巿公司ＥＳＧ平均評分高於Ａ股公司

﹡美團（０３６９０）關聯公司申請「美團拼拼」等商標

﹡五礦地產（００２３０）旗下蔚藍東岸料明開價，月內開售

﹡恆地（０００１２）旗下尖沙咀「本木」首推５０伙，入場費５７５萬

﹡凱知樂（０２１２２）與微軟合作，推動數碼轉型

﹡富士康計劃擴大產能，啟用越南新廠年產２萬片面板

﹡港交所（００３８８）國指期貨及期權統計數據顯示有誤，正調查事件

﹡匯豐調查指逾六成受訪機構投資者擬擴大內地投資組合規模

﹡勵晶太平洋（００５７５）治療早洩藥Ｆｏｒｔａｃｉｎ取得重要商業化進

展

﹡東亞銀行（０００２３）推出「顯卓私人理財」服務，對象為零售高端客戶

；上半年零售財富管理收入升１２﹒５％，高端客戶具龐大潛力；東亞銀行

料今年零售貸款增幅放緩，惟整體情況可控

﹡捲入華晨違約風波，星展表示已申請就資產進行財產保全

﹡永勝醫療（０１６１２）附屬獲中央應急保障資金６００萬元人民幣

﹡惠理集團（００８０６）１０月底管理資產總值跌１７﹒８％至約１２５億

美元



﹡大連港（０２８８０）齊岳獲任命為副總經理並調整為執行董事



《中國要聞》﹡江西省發改委副主任周光華涉嚴重違紀違法接受調查

﹡韓正稱鼓勵中俄企業開展數字經濟和抗疫等領域合作

﹡產業藍皮書表示「十四五」中國新能源車產銷可達千萬輛

﹡海口落實促消費措施，擬年內新增擴建４處離島免稅店

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨回籠５００億

﹡傳美證監會推出新例收緊中國公司赴美上市要求

﹡淡馬錫第三季清倉拼多多、蔚來汽車等炙熱中概股

﹡華為投資控股表示售榮耀資產，對償債能力無不利影響

﹡大同煤礦發超短融遇挫折，傳票面利率增逾１個百分點

﹡紫光系２４﹒５億美元債午後暫停交易，此前價格大跌

﹡違約後才想起展期，永煤控股急與債權人溝通

﹡監管進一步規範債務融資工具發行，禁發行人「自融」

﹡遵義城投公司逾期兌付信託產品，中泰信託觸雷

﹡武漢弘芯資金鏈斷裂陷騙局爭議，蔣尚義稱６月已辭職

﹡寶馬中國表示華晨寶馬運營不受華晨集團違約事件影響

﹡首十月全國財政收入同比降５﹒５％，支出跌０﹒６％

﹡交易商協會對海通證券啟自律調查，涉助永煤違規發債

﹡中汽協表示前１０月汽車出口量排名上汽、奇瑞列冠亞軍

﹡中證協表示１３５家券商首三季實現淨利潤近１３２７億



《寶島快訊》﹡台股收１﹒３％創新高，金管會將放寬ＥＴＦ分散管理

﹡中天新聞台遭台通訊傳播委員會否決換執照，停播在即



《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港融入大灣區發展，料將有更多惠港政策

﹡李家超回應取締支聯會：任何團體組織均受法律監管

﹡許智峯陳志全朱凱廸疑違反權力特權條例被捕

﹡陳志全稱潑液被控侵害罪是窮追猛打，許智峯斥濫捕

﹡陳帆稱屯門至赤鱲角北面連接路下月２７日通車

﹡朱凱廸回應擲臭水案：警方挖空心思，以最重罪名提訴

﹡馮程淑儀下月借調西九管理局任署理行政總裁，為期約六個月

﹡「黃廠」遭建制指控涉違國安法後宣布停業

﹡調查指明年首季打工仔平均加薪０﹒８％，近十年最低

﹡屯門至赤鱲角北面連接路下月２７日通車

﹡ＪｏｂｓＤＢ預期明年首季打工仔平均加薪０﹒８％

﹡深股通額度全日用３﹒７億元；滬股通額度全日用１５﹒７億，陸股通淨流

出１４１８萬

﹡創新經濟論壇表示東京加大力度從香港吸引國際企業

﹡惠康與逾２６０間慈善機構合作，派發２００萬張現金券及餐券

﹡香港家族辦公室協會正式成立

﹡中小型企業總商會２４周年暨頒獎典禮，共頒發６１個「中小企獎」

﹡李家超稱去年３﹒３萬人申請良民證，按年增加１萬人



《新冠肺炎》﹡本港新增９宗確診，再多一名的士司機染疫源頭不明

﹡衞生署建議爆發上呼吸道感染學校停課最少７日

﹡「安心出行」逾萬場地參與，政府無意強制市民使用

﹡法國成首個突破２００萬人確診的歐洲國家

﹡美國ＦＤＡ首批准新冠檢測試劑盒，３０分鐘可知結果

﹡陳帆料亞洲經濟率先脫險，香港航運業可克服疫情挑戰

﹡港府今起收緊多項檢疫安排，禁止酒店檢疫者接受探訪

﹡醫管局員工缺勤，醫管局接七千宗反映、求助或投訴

﹡民航局對國航、南航、法國航空等發布多個熔斷指令

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