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19/11/2020 07:50

《匯市走勢》疫苗樂觀情緒持續，美元五連跌至逾一周低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》疫苗積極消息抵消病例激增、經濟活動限制收緊的影響，美元
周三（１８日）五連跌至逾一周低。
　　美元指數跌０﹒１％至９２﹒３１２，曾跌至９２﹒２０７，創上周初以來最低。歐元兌美
元持平，報１﹒１８６４美元。英鎊兌美元漲０﹒２％，報１﹒３２７９美元。美元兌日圓跌０
﹒３％，報１０３﹒８６５日圓。
　　比特幣跌０﹒４％，報約１７５９０美元，其價格近日創近三年來首次突破１﹒８萬美元水
平。
　　輝瑞最新表示疫苗試驗最終結果顯示，疫苗有效率高達９５％，與Ｍｏｄｅｒｎａ早前公布
的疫苗初步有效率９４﹒５％相近。
　　不過據路透社統計，全球單日死亡病例創新高至達１０８１６宗，美國是全球受疫情影響最
嚴重的國家，自疫情開始以來，美國約１１３８萬人感染，近２５萬人死亡。（ａｌ）

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